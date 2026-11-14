ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟

أثار الإعلامي الأمريكي الشهير ستيف هارفي تفاعلًا واسعًا؛ بعد كشفه عن رغبة نجله الأصغر في اعتناق الدين الإسلامي، معلنًا دعمه لقرار ابنه واحترامه لاختياره الديني، وذلك في تصريحات أعادت تسليط الضوء على علاقته بالإسلام وإمارة الشارقة الإماراتية.

وخلال مقابلة تلفزيونية على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كشف هارفي أن نجله الأصغر تحدث معه بشأن رغبته في اعتناق الإسلام، وحرص على معرفة موقف والده من هذه الخطوة، ليؤكد له أنه يدعم قراره وراضٍ عن اختياره.

سر اختيار اسم «علي» لنجله

ولم يتوقف حديث هارفي عند قرار نجله، بل كشف عن مفاجأة تتعلق بالاسم الذي اختاره له منذ ولادته، موضحًا أنه أطلق عليه اسم «علي» بناءً على إحساس داخلي راوده بأن ابنه ستكون له صلة بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل.

وقال هارفي إنه شعر منذ ولادة نجله بأن هذا الاسم يحمل دلالة خاصة، وإن الله ألهمه اختياره، مشيرًا إلى أن ابنه يعيش حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما اعتبره متوافقًا مع إحساسه السابق.

حاكم الشارقة غيّر نظرة ستيف هارفي إلى الإسلام

وفي سياق متصل، استعاد الإعلامي الأمريكي تفاصيل لقائه بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدًا أن هذا اللقاء شكّل نقطة تحول في نظرته إلى الإسلام.

وأوضح أن اللقاء جرى خلال مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث دار بينهما حديث حول مبادئ الإسلام وجوهر العقيدة، خاصة الإيمان بإله واحد.

وأضاف أن الحوار ساعده على فهم الإسلام بصورة أعمق، والتعرف على معاني الإيمان وجماله، مشيرًا إلى أن الشيخ سلطان نجح في تغيير طريقة تفكيره خلال يوم واحد.

ستيف هارفي يشيد بالشارقة

كما أعرب هارفي عن إعجابه بإمارة الشارقة، مشيرًا إلى أنه كان يتطلع إلى زيارتها منذ فترة طويلة، ووصفها بأنها «مكان هادئ يضع التعليم والثقافة في مقدمة أولوياته».

وأكد أن الإمارة توفر بيئة مناسبة لتربية الأطفال وتكوين الأسرة وإقامة المشروعات، مشيدًا بما تتمتع به من احترام للفرد واهتمام بالاستقرار المجتمعي.