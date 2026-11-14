الكرملين: بوتين وشي وترامب يعقدون قمة ثلاثية في مدينة شنتشن الصينية 19 نوفمبر

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 19 نوفمبر الجاري، في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقال بيسكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن اتفاقا تم التوصل إليه لعقد الاجتماع بين الرؤساء الثلاثة في الموعد والمكان المحددين، مشيرا إلى أن قمة «أبيك» ستُعقد في شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر.

وكان ترامب قد أعلن في 8 نوفمبر الجاري أنه يتوقع لقاء بوتين وشي خلال القمة، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية، في 6 نوفمبر، أن المناقشات بشأن عقد الاجتماع كانت جارية، دون الإعلان حينها عن التوصل إلى اتفاق.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد صرح الشهر الماضي ببدء الاستعدادات للقمة الثلاثية، مشيرا إلى أن موسكو وبكين وواشنطن أبدت استعدادها من حيث المبدأ لعقدها، لكنه أوضح أن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن عقد اجتماع ثنائي منفصل بين بوتين وترامب على هامش القمة.