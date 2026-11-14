الأزمات تضرب مانشستر سيتي.. شبح الهبوط يطارد النادي وغموض حول مستقبل أيوب بوعدي

تتزايد الأزمات المحيطة بنادي مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع النتائج داخل المستطيل الأخضر، بالتزامن مع اقتراب واحدة من أخطر المعارك القانونية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من مرحلة الحسم، وسط تكهنات بشأن عقوبات محتملة قد تصل إلى الهبوط من البريميرليج.

وبين الضغوط القانونية والتعثرات الرياضية، يبرز ملف المغربي أيوب بوعدي، الذي أثار علامات استفهام حول مستقبله مع الفريق، بعدما ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة بقرار فني من المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، ليصبح موقفه أحد الملفات التي تحظى بالاهتمام خلال المرحلة المقبلة.

أيوب بوعدي يتحدث عن موقفه مع مانشستر سيتي

وأثار الدولي المغربي أيوب بوعدي حالة من الغموض بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي، بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة، في ظل اختيارات المدير الفني إنزو ماريسكا، الذي لم يمنحه فرصة الظهور خلال الفترة الماضية.

ورغم تراجع فرص مشاركته، فإن اللاعب لم يُظهر أي اعتراض على وضعه الحالي، مؤكدًا تمسكه بالعمل والاجتهاد من أجل الحصول على فرصة جديدة داخل الفريق.

وقال بوعدي، في تصريحات لموقع «لوسيت أنفو سبور»: «أنا سعيد جدًا كوني أنتمي لفريق رائع جدًا».

وعن غيابه عن المباريات الأخيرة، أضاف: «سأواصل العمل بجد، وسأرى ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل».

وتعكس تصريحات اللاعب رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق وانتظار فرصته، دون الكشف عن قرار نهائي بشأن مستقبله، في الوقت الذي يمثل فيه الحصول على دقائق لعب منتظمة أحد أبرز التحديات التي تواجهه.

ديسمبر يقترب.. معركة قانونية مصيرية تنتظر مانشستر سيتي

وعلى الجانب الآخر، تقترب القضية المالية التي تلاحق مانشستر سيتي من محطة مهمة، بعدما بدأت تتضح ملامح الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من المواجهة القانونية بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب التفاصيل المتداولة، من المنتظر أن يمثل النادي أمام اللجنة المستقلة في منتصف ديسمبر المقبل، من أجل تقديم دفوعه القانونية والرد على الاتهامات المتعلقة بخرق اللوائح المالية للمسابقة.

ويسعى مانشستر سيتي من خلال هذه الخطوة إلى إسقاط الاتهامات الموجهة إليه، بعدما سبق أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب مخالفات مالية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل إنجلترا وخارجها.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستئناف عدة أيام، في ظل ضخامة الملف وتعقيداته القانونية، إلى جانب تعدد الاتهامات التي يرفض النادي صحتها ويتمسك بالدفاع عن موقفه بشأنها.

ولا تقتصر أهمية هذه المرحلة على تقديم الدفوع القانونية، بل تمتد إلى تحديد ملامح مستقبل النادي في المسابقات الإنجليزية، خاصة أن نتيجة الاستئناف قد تفتح الباب أمام عقوبات مؤثرة حال عدم نجاح مانشستر سيتي في تغيير مسار القضية.

خصم نقاط أم الهبوط من الدوري الإنجليزي؟

ووفقًا لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، قد تصدر اللجنة المستقلة حكمها بشأن الاستئناف في مطلع العام المقبل، لتتضح بعد ذلك طبيعة العقوبات المحتملة، وهو ما يجعل شهر يناير المقبل محطة مهمة في مستقبل القضية.

وتتمثل أبرز المخاوف داخل مانشستر سيتي في طبيعة العقوبات التي قد يتعرض لها النادي حال تثبيت الإدانات ورفض الاستئناف، إذ تتراوح السيناريوهات المطروحة بين فرض غرامة مالية كبيرة وخصم عدد من النقاط، وصولًا إلى احتمال الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتحدث بعض التكهنات الإعلامية في إنجلترا عن إمكانية فرض خصم كبير من النقاط، بما قد يدفع الفريق إلى مغادرة البريميرليج والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ولا يتوقف السيناريو الأكثر تشاؤمًا عند هذا الحد، إذ تشير بعض التقديرات إلى احتمال فرض خصم إضافي من النقاط خلال الموسم التالي، وهو ما قد يجعل مهمة العودة سريعًا إلى دوري الأضواء أكثر صعوبة.

ومع ذلك، تظل هذه السيناريوهات في إطار التكهنات الإعلامية، إذ لم يصدر حتى الآن قرار رسمي يحدد العقوبة المنتظرة أو موعد تطبيقها، كما أن القرارات المحتملة قد تكون قابلة للاستئناف، ما يعني إمكانية استمرار المعركة القانونية لفترة إضافية.

3 هزائم متتالية تضاعف الضغوط على مانشستر سيتي

وتأتي التطورات القانونية في توقيت صعب بالنسبة إلى مانشستر سيتي، الذي يعاني أيضًا من تراجع نتائجه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.

وكانت الخسارة الأخيرة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 1-3، ضمن منافسات الجولة العاشرة، لتضاف إلى هزيمتيه السابقتين أمام أستون فيلا وبرايتون، وتزيد من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة واحدة خلف برايتون صاحب المركز الثاني، وفقًا للترتيب الوارد في التقرير.

وبات الفريق مطالبًا باستعادة توازنه سريعًا، والعمل على إيقاف نزيف النقاط وتقليص الفارق مع منافسيه، في وقت تتزايد فيه الضغوط المحيطة بالنادي بسبب القضية القانونية ومستقبل عدد من لاعبيه.

وبين أزمة النتائج، والغموض المحيط بمستقبل أيوب بوعدي، وانتظار القرار المرتقب في القضية المالية، يجد مانشستر سيتي نفسه أمام مرحلة بالغة الحساسية، قد تكون لها انعكاسات كبيرة على مستقبل النادي رياضيًا واقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.