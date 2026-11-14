وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الشبورة المائية

وجهت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، وذلك في ضوء بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر من وجود شبورة مائية كثيفة متوقعة غداً الأحد اعتباراً من الساعة الثانية فجراً وحتي العاشرة صباحاً علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ١٠٠٠ متر علي بعض الطرق .

جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من د. سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد.

وأكدت د. منال عوض على أهمية استمرار المتابعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق المستمر مع مراكز السيطرة بالمحافظات، لمتابعة تطورات الحالة الجوية ورصد أي تداعيات على الطرق أو المرافق والخدمات، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات.

وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق حلايب وشلاتين، مع وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وأشار التقرير إلى نشاط للرياح أحيانا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وأهابت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المناسبة لمدى الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام الإضاءة المناسبة، وتجنب التوقف المفاجئ، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتأجيل التحركات غير الضرورية خلال فترات انخفاض الرؤية بشكل ملحوظ متى أمكن، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.