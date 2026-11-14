سقوط تاجر مخدرات بحوزته 16 كيلو استروكس وحشيش وبندقية آلية في حلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في توجيه ضربة أمنية لتجارة المواد المخدرة، بعدما تمكنت مباحث حلوان من ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري، بمنطقة الشارع الغربي بدائرة القسم.

كواليس القبض على المتهم

وكشفت التحريات أن المتهم مقيم بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، وكان يستقل سيارة وبداخلها المضبوطات، تمهيدًا لترويجها على عملائه، قبل أن تتمكن قوة أمنية من ضبطه.

وعثرت القوات بحوزة المتهم على 10 كيلو من مخدر الاستروكس، و6 كيلو من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية، كانت داخل السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

