مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بمقتل امرأة تُدعى لينا قاسم زيدان، متأثرة بجروحها الخطيرة التي أُصيبت بها جراء انفجار قنبلة يدوية أُلقيت على مطعم في قرية مندا شمالي إسرائيل، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى قتيلة وثلاثة مصابين.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن قاسم، البالغة من العمر نحو 60 عامًا، تنحدر من بلدة دالية الكرمل، وكانت قد نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة عقب إصابتها في الانفجار، قبل الإعلان عن وفاتها متأثرة بجراحها.

وأضافت الصحيفة أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم رجل وامرأة في الخمسينيات من عمرهما، وُصفت حالتهما بالمتوسطة، فيما تعرض شخص رابع لإصابات طفيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لينا قاسم تُعد الضحية العشرين التي تُقتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام الجاري.

من جانبها، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ملابسات الانفجار، وبدأت جمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين ودوافع استهداف المطعم.