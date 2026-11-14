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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارا واضحًا بالبورصة والأسواق، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاءحوالى 73 جنيها ، وذلك بعد انخفاضه أمس حوالى 3 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم


واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لحوالى 73 جنيها بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

 كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 63 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كذلك  انخفض  سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  92 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك 107جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و  220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

تراجع أسعار الدواجن

وأكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة من نحو 84 جنيهًا إلى ما يتراوح بين 73 و74 جنيهًا، كما تراجع سعر طبق البيض من 115 جنيهًا إلى نحو 105 جنيهات، ووصل في بعض التعاملات إلى 100 جنيه.

وأشار "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلى أن ارتفاع تكاليف النقل انعكس على أسعار الأعلاف، التي شهدت زيادة بنحو 15% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لافتًا إلى أن الأعلاف تمثل نحو 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الدواجن، وتعتمد الصناعة بدرجة كبيرة على الذرة والصويا المستوردتين.

وأضاف أن هذه الزيادات تضع ضغوطًا إضافية على المربين، خاصة في ظل تراجع أسعار البيع حاليًا، الأمر الذي يوسع الفجوة بين التكلفة الفعلية للإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المنتج.

ثروت الزيني: تكلفة كيلو الدواجن قد ترتفع إلى 82 جنيهًا

وحول توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، أوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج قد تحد من حدوث تغيرات سعرية كبيرة، إلا أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة تكلفة دورات الإنتاج المقبلة.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن، التي تقدر حاليًا بنحو 75 جنيهًا، قد ترتفع خلال الدورة المقبلة إلى ما يتراوح بين 80 و82 جنيهًا، بينما قد ترتفع تكلفة إنتاج طبق البيض من نحو 105 جنيهات إلى 110 جنيهات، وربما تتجاوز 120 جنيهًا، وفقًا لتطورات تكاليف الإنتاج.

وأكد الزيني أن التأثير الفعلي للزيادات الحالية في أسعار الأعلاف سيظهر بصورة أوضح خلال دورات الإنتاج المقبلة، مشددًا على ضرورة مراعاة الأعباء التي يتحملها المنتجون، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج وتوفير احتياجات السوق.

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