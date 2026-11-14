أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

مع اقتراب بداية موسم النوات الشتوية في مصر، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن موعد أول نوة شتوية لعام 2026، خاصة مع اقتراب موعد نوة المكنسة التي تعد من أبرز النوات التي تؤثر على المحافظات الساحلية، وتتميز برياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة واضطراب في حركة الأمواج، وتستمر عادة لمدة 4 أيام.

وتأتي نوة المكنسة 2026 ضمن الظواهر الجوية الموسمية التي تشهدها المناطق الساحلية خلال شهر نوفمبر من كل عام، وتتصدر الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط قائمة المحافظات الأكثر تأثرًا بها، مع اختلاف شدة التأثير من منطقة إلى أخرى بحسب طبيعة الحالة الجوية.



وبالتزامن مع اقتراب موعد النوة، تتابع الأسر والمواطنون تطورات حالة الطقس، خاصة أن الفترة الحالية تشهد استمرار الأجواء الخريفية وارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا، مقابل انخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر، إلى جانب ظهور الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار في بعض المناطق.

موعد أول نوة شتوية 2026 في مصر

تعد نوة المكنسة أولى النوات الشتوية التي تستقبلها المحافظات الساحلية، ويبدأ موعدها المعتاد في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وفقًا لجدول النوات المرتبط بميناء الإسكندرية.

وبذلك يكون الموعد المتوقع لبداية نوة المكنسة 2026 يوم الاثنين 16 نوفمبر، على أن تستمر حتى نحو 19 نوفمبر، مع مراعاة أن هذه المواعيد تمثل التوقيتات المعتادة للنوات، ولا تعني بالضرورة أن التأثيرات الجوية ستبدأ أو تنتهي بصورة متطابقة في جميع المحافظات.

وتتميز هذه النوة بأنها شمالية غربية شديدة الأمطار، حيث تصاحبها رياح قوية قد تؤدي إلى اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج، فضلًا عن احتمالات سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية، وتفاوت شدة التأثير وفقًا للتطورات الفعلية للحالة الجوية.

لماذا سميت نوة المكنسة بهذا الاسم؟

يرتبط اسم نوة المكنسة بتسمية قديمة أطلقها الصيادون على هذه الفترة من العام، بسبب شدة الرياح التي تهب خلالها، والتي وصفوا تأثيرها بأنها تكنس البحر نتيجة التغيرات القوية التي تحدث في حركة المياه والتيارات البحرية.

وتكون الرياح المصاحبة للنوة شمالية غربية، وهي رياح باردة قد تؤدي إلى اضطرابات بحرية واضحة، مع تغيرات في حركة الأمواج والتيارات، الأمر الذي يجعل هذه الفترة من الفترات التي تتطلب استعدادًا من العاملين في الصيد والأنشطة البحرية.

كما ارتبطت تسمية النوة بطبيعة التغيرات الجوية المصاحبة لها، إذ تتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق الساحلية، لتصبح واحدة من أبرز علامات اقتراب فصل الشتاء في المدن المطلة على البحر المتوسط.

المحافظات الأكثر تأثرًا بنوة المكنسة 2026

تؤثر نوة المكنسة بصورة أساسية على عدد من المحافظات الساحلية، وتختلف حدة تأثيرها من محافظة إلى أخرى وفقًا لموقعها الجغرافي وطبيعة تعرضها للرياح والأمطار.



وتشمل أبرز المحافظات المتوقع تأثرها بالنوة:

الإسكندرية: تعد من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر.

تعد من أبرز المدن الساحلية المرتبطة بالنوات الشتوية، وقد تشهد أمطارًا ورياحًا واضطرابًا في حركة البحر. مطروح: تقع ضمن المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالرياح والأمطار المصاحبة للنوة.

تقع ضمن المناطق الساحلية التي قد تتأثر بالرياح والأمطار المصاحبة للنوة. البحيرة: قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار.

قد تتأثر بعض مناطقها بالتغيرات الجوية وفرص سقوط الأمطار. كفر الشيخ: تشمل المناطق الساحلية بها نطاق التأثر المحتمل بالنوة.

تشمل المناطق الساحلية بها نطاق التأثر المحتمل بالنوة. بورسعيد: قد تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج.

قد تشهد نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الأمواج. دمياط: تدخل ضمن المحافظات الساحلية التي تتأثر بالنوات الشتوية.

ولا يعني ذلك تعرض جميع هذه المحافظات إلى الدرجة نفسها من الأمطار أو الرياح، إذ تتفاوت شدة الظواهر الجوية بحسب تطور الحالة الجوية وموقع كل منطقة.

الطقس غدا السبت 14 نوفمبر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا السبت 14 نوفمبر 2026، ليسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، وحار على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، مع استمرار التباين بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على المناطق الجغرافية ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 26 إلى 27 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة.

العظمى من 26 إلى 27 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة. السواحل الشمالية: العظمى من 25 إلى 26 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة.

العظمى من 25 إلى 26 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة. شمال الصعيد: العظمى من 27 إلى 28 درجة، والصغرى من 13 إلى 14 درجة.

العظمى من 27 إلى 28 درجة، والصغرى من 13 إلى 14 درجة. جنوب الصعيد: العظمى من 31 إلى 33 درجة، والصغرى من 16 إلى 17 درجة.

وتوضح هذه المعدلات استمرار الأجواء الأكثر دفئًا في جنوب البلاد، مقارنة بالمناطق الشمالية، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية غدا السبت

تظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما قد تمتد الشبورة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وتشمل أبرز الظواهر الجوية الأخرى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%، على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

تسجل القاهرة غدًا السبت درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 17 درجة، في حين تسجل الإسكندرية 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن كالتالي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، والصغرى 17 درجة.

العظمى 27 درجة، والصغرى 17 درجة. الإسكندرية: العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجة. الإسماعيلية: العظمى 28 درجة، والصغرى 15 درجة.

العظمى 28 درجة، والصغرى 15 درجة. مطروح: العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة.

العظمى 25 درجة، والصغرى 15 درجة. شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة. أسوان: العظمى 33 درجة، والصغرى 17 درجة.

وتسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة بواقع 33 درجة، بينما تصل الصغرى في شرم الشيخ إلى 21 درجة، وهي الأعلى بين المدن الواردة في القائمة.

أنواع النوات الشتوية ومواعيدها في مصر

تشهد المناطق الساحلية على مدار العام مجموعة من النوات التي تختلف في توقيتاتها ومددها واتجاهات الرياح المصاحبة لها، كما تتباين طبيعة كل نوة بين الممطرة وشديدة الأمطار والساخنة وغير الممطرة.



وتضم قائمة النوات ومواعيدها المعتادة عددًا من الأنواع، من بينها: