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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطلة من الوادي الجديد تحصد برونزية الجمهورية لألعاب القوى.. وفريق التتابع يحقق المركز الرابع

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

حققت بطلات محافظة الوادي الجديد نتائج مشرفة في منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 سنة، والمقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار دعم المواهب الرياضية وتشجيع النماذج المتميزة من أبناء المحافظة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن البطلة منة الله محمد عبد الله نجحت في حصد الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر موانع، خلال منافسات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، لتضيف إنجازًا رياضيًا جديدًا للمحافظة.

كما حقق فريق الفتيات المركز الرابع على مستوى الجمهورية في منافسات سباق التتابع 4 × 200 متر، وضم الفريق اللاعبات بسملة أيمن زكريا، وصال أحمد غريب، ويمنى أحمد غريب، ومنة الله محمد عبد الله، بعد أداء متميز عكس روح التعاون والإصرار على المنافسة.

وتأتي هذه النتائج تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالتهنئة للبطلات والجهاز الفني، مؤكدة استمرار دعم المواهب الرياضية ورعايتها من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف إعداد جيل من البطلات القادرات على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الوادي الجديد في المحافل الرياضية.

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