خالد جلال: مصر أكبر بلد بتعمل مسرح في الوطن العربي.. ولدينا منجزات ثقافية لا نجيد تسويقها

قال المخرج خالد جلال إن مصر تمتلك حركة مسرحية وثقافية واسعة في مختلف المؤسسات، معتبرا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الإعلان عن المنجزات وتسويقها بالشكل الذي يليق بها، رغم وجود تجارب ومواهب تستحق أن يعرفها الجمهور.

وقال خالد جلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن مركز الإبداع الفني يستقطب الجمهور دون حملات دعائية أو إعلانات عبر الإنترنت، موضحًا أن الإقبال عليه يعتمد في الأساس على انتقال التجربة بين الناس، وقال: «تلاقي مصر كلها جاية على مركز الإبداع الفني.. إيه السحر ده؟».

وأشار إلى أن مصر تضم أنشطة مسرحية متعددة في قطاعات الدولة والشركات والجامعات والشباب والرياضة، إلى جانب المسرح المدرسي والجامعي، مؤكدا أن: «مصر أكبر بلد بتعمل مسرح في الوطن العربي».

وانتقد جلال الصورة التي يرددها البعض عن غياب المسرح في مصر، قائلا: «إحنا خبراء في إن إحنا ما نعلنش عن إنجازاتنا».

واستشهد بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وما يضمه من أطفال يمتلكون قدرات متميزة في العزف، مطالبا بضرورة إبراز هذه المواهب والتعريف بالمشروعات الثقافية المصرية.