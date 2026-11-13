أعرب محمد هاني، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه بقميص الفراعنة في شباك منتخب مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن الهدف جاء نتيجة محاولاته المستمرة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.

أول تعليق من محمد هاني بعد أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر

وقال محمد هاني في تصريحاته عقب المباراة: «أول مرة أسجل مع منتخب مصر، وأشعر بسعادة كبيرة، دائمًا أحاول التسديد من خارج المنطقة».

وأضاف لاعب الفراعنة: «الكرة كان بها توفيق كبير، وذهبت كما أريد»، معبرًا عن رضاه عن نجاحه في ترجمة إحدى محاولاته إلى هدف بقميص المنتخب الوطني.

ويُعد الهدف محطة مميزة في مسيرة محمد هاني الدولية، بعدما نجح في ترك بصمته التهديفية الأولى مع منتخب مصر، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مشواره بقميص الفراعنة.