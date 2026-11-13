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لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق الملقب بـ«الحصري الصغير».. ووزير الأوقاف: عصفور فصيح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق الملقب بـ«الحصري الصغير».. ووزير الأوقاف: عصفور فصيح

المتسابق عبدالرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»
المتسابق عبدالرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»
محمد كمال

كشف المتسابق عبدالرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، عن سر إطلاق هذا اللقب عليه، موضحًا أنه يحاول تقليد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي اعتاد الاستماع إلى تلاواته منذ أن كان في السادسة من عمره.

وزير الأوقاف يشيد بعبدالرحمن أبو فايد

وحظي أداء المتسابق بإشادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي قال له: «ربنا يفتح عليك أيها العصفور الفصيح، بإذن الله تحظى بكل الجمال الذي نرجوه لك».

من جانبه، أشاد حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء عبدالرحمن أبو فايد، قائلًا: «القراءة جيدة والأداء متقن، وبارك الله فيك».

بدوره، أعرب الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، عن انبهاره بأداء المتسابق، قائلًا: «تحولت من محكم إلى مستمع؛ لأني منبهر لما أسمع»، مشيرًا إلى تأثره بالشيخ الحصري، مضيفًا: «أنت منحاز للشيخ الحصري لأنه من بلدياتك، وخليك في المرتل».

فيما أشاد الشيخ طه النعماني بمشاركة المواهب الصغيرة في البرنامج، قائلًا: «دولة التلاوة بخير في مصر بفضل هذه البراعم».

دولة التلاوة الحصري الصغير عبدالرحمن أبو فايد الشيخ الحصري

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