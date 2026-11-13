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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس صباحا، شهد صباحا عدة ظواهر تتمثل في انتشار شبورة مائية كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحاً. حيث تؤثر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة فرصاً ضعيفة لتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر. ويصاحب ذلك نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 - 26 | الصغرى 15 - 16

السواحل الشمالية: العظمى 24 - 25 | الصغرى 15 - 16

شمال الصعيد: العظمى 26 - 27 | الصغرى 11 - 12

جنوب الصعيد: العظمى 30 - 31 | الصغرى 14 - 15

وتهيب الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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