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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه

أموال
أموال
مصطفى الرماح

أعلنت الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
 

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



 

الأجهزة الأمنية مليون جنيه عنصر جنائى

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