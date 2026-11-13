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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط نصاب أوهم ضحايا بقدرته على توفير عملات أجنبية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت المتابعة الأمنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأية عملات أجنبية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على العمل كوسيط لراغبى شراء وبيع العملات الأجنبية، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى العملات

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