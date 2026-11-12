طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

تعد المكرونة من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة للحصول على وجبة مختلفة بعيدا عن الوصفات التقليدية، ومن أبرز الاختيارات المكرونة بالدجاج والصوص الوردي، التي تجمع بين صلصة الطماطم والكريمة في مذاق غني وقوام كريمي مميز.

مكونات المكرونة بالدجاج والصوص الوردي

* نصف كيلو مكرونة.

* 2 صدر دجاج مقطع مكعبات.

* بصلة صغيرة مفرومة.

* 2 فص ثوم مفروم.

* 2 ملعقة كبيرة زيت.

* كوب عصير طماطم.

* ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

* نصف كوب كريمة طبخ.

* نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

* ملح وفلفل أسود.

* نصف ملعقة صغيرة زعتر.

* جبنة بارميزان أو موتزاريلا حسب الرغبة.

طريقة تحضير المكرونة بالدجاج والصوص الوردي

1. اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه الملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها واحتفظي بنصف كوب من ماء السلق.

2. في مقلاة على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

3. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة نصف دقيقة، ثم ضعي مكعبات الدجاج مع البابريكا والملح والفلفل الأسود والزعتر.

4. قلبي الدجاج حتى ينضج تماما ويأخذ لونا ذهبيا.

5. أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يتسبك.

6. اخفضي درجة الحرارة، ثم أضيفي كريمة الطبخ وقلبي حتى يتحول لون الصوص إلى الوردي.

7. ضعي المكرونة المسلوقة داخل الصوص، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

8. أضيفي القليل من ماء سلق المكرونة إذا احتاج الصوص إلى قوام أخف.

9. قدمي المكرونة ساخنة مع الجبنة المبشورة على الوجه.