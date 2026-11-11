الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية في تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الادارية 25 13

6 اكتوبر 26 13

بنها 25 14

دمنهور 24 14

وادى النطرون 25 25

كفر الشيخ 24 14

بلطيم 23 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 25 19

بورسعيد 24 20

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 14

العريش 24 12

رفح 24 14

رأس سدر 29 19

نخل 22 08

كاترين 18 06

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 17

الاسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 24 15

السلوم 24 16

سيوة 24 12

رأس غارب 26 16

سفاجا 27 18

مرسى علم 27 19

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 29 22

مرسى حميرة 28 21

أبرق 29 20

جبل علبة 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 25 13

بني سويف 25 13

المنيا 26 12

أسيوط 25 12

سوهاج 27 13

قنا 28 14

الأقصر 29 13

أسوان 28 13

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 27 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 28 17

الرياض 21 12

المنامة 26 22

أبوظبى 35 26

الدوحة 27 23

الكويت 23 11

دمشق 18 07

بيروت 22 18

عمان 19 10

القدس 18 10

غزة 23 15

بغداد 22 09

مسقط 32 26

صنعاء 25 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 28 19

تونس 29 17

الجزائر 25 18

الرباط 24 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 16 08

إسطنبول 18 12

إسلام آباد 25 16

نيودلهى 28 18

جاكرتا 35 26

بكين 14 01-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 08

أثينا 21 14

روما 21 17

باريس 15 09

مدريد 15 12

برلين 05 02

لندن 10 05

مونتريال 05 00

موسكو 02 01

نيويورك 13 06

واشنطن 17 07

نواكشوط 37 23