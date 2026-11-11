جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورتين من حفل زفافها، ظهرت خلالهما برفقة زوجها، مدير التصوير إبراهيم نجاري.

وظهرت جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان زفاف مميزًا، في أجواء احتفالية بهذه المناسبة.



وكان آخر أعمال الفنانة جيهان الشماشرجي هو مسلسل" بطل العالم".

تفاصيل مسلسل بطل العالم

تنطلق أحداث المسلسل فى عالم البودى جارد عندما تضطر «دنيا» لطلب مساعدة صلاح فى استعادة ميراث والدها، وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها «المحروق» (فتحى عبدالوهاب)، زعيم المراهنات، ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعنى فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

تدور أحداث مسلسل بطل العالم فى إطار من الأكشن يحمل طابع التشويق والإثارة، يجسد عصام عمر خلال أحداث المسلسل دور ملاكم يدعى صلاح، ويمر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصى، يجمعه القدر بدنيا، التى تجسدها جيهان الشماشرجى، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.