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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
إلهام عبد العزيز

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قرارًا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام في الولاية، والبالغ عددهم 548 سجينًا، من تنفيذ عقوبة الإعدام، ومن بينهم مدانون بقتل أطفال وقتلة متسلسلون ارتكبوا بعضًا من أبشع الجرائم في تاريخ الولاية.

 

نيوسوم يصدر قرارا بالعفو عن المحكوم عليهم بالإعدام


ومن بين هؤلاء، ريتشارد ألين ديفيس، المدان باختطاف وقتل الطفلة بولي كلاس، البالغة من العمر 12 عامًا، وتشارلز إنج، المدان بقتل 11 شخصًا، من بينهم رضيعان، حسب شبكة فوكس نيوز.

ويقضي القرار الشامل باستبدال أحكام الإعدام بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ما أثار انتقادات حادة من عائلات الضحايا والمدعين العامين، الذين قالوا إن القرار يتجاهل أحكام هيئات المحلفين ومعاناة استمرت لعقود.

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