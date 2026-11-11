رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وسامر سعيد، الوكيل الدائم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وعددٍ من المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل بأن الاجتماع شهد استعراض تقارير حول موقف سير العمل في المشروعات القائمة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية؛ وذلك بهدف دفع العمل لاستكمال المشروعات التي تحقق نسب تنفيذ مُتقدمة للاستفادة من الاستثمارات المُنفقة، وتعزيز دور هذه المشروعات في الارتقاء بجودة الخدمات.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول أيضاً بحث عددٍ من جهود التنسيق بين الجهات المُختلفة لاستكمال الأعمال المتبقية في المشروعات القائمة في القطاعات ذات الأولوية، للعمل على دخولها الخدمة في أسرع وقت، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على نهج الحكومة القائم خلال المرحلة المقبلة على مُحددات تتضمن إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل والتي أوشكت على الانتهاء وتحقق معدلات إنجاز مرتفعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار خططها للتعامل مع ما تفرضه الظروف الراهنة من تدابير وإجراءات استثنائية.