8 طرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية.. استخدامات تتجاوز كتابة النصوص

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من الأدوات التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها في إنجاز العديد من الأعمال اليومية، ولم تعد الاستفادة منه تقتصر على كتابة المحتوى أو إنشاء الصور والرد على الأسئلة، إذ توفر تطبيقاته إمكانات متنوعة تساعد في إدارة الميزانية، والتعامل مع المستندات، والتعلم، وتنظيم الوقت.

ومع انتشار الأدوات الذكية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، بات بإمكان المستخدمين توظيف هذه التقنيات في مواقف بسيطة ومتكررة، بما يختصر الوقت والمجهود ويجعل إنجاز بعض المهام أكثر سهولة.

استخدامات عملية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

1. متابعة النفقات وترتيب الميزانية

يمكن الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتسجيل المصروفات اليومية وتقسيمها إلى فئات، مثل الطعام والمواصلات والفواتير، ثم تحليل نمط الإنفاق وتحديد البنود التي يمكن تقليل تكلفتها، إلى جانب المساعدة في وضع ميزانية شهرية تتناسب مع الدخل والاحتياجات.

2. استخراج الكتابة من الصور والمستندات

تساعد تقنيات التعرف الضوئي على الحروف في تحويل الصور التي تحتوي على نصوص مطبوعة إلى ملفات رقمية قابلة للنسخ والتعديل، ويمكن استخدام هذه الخاصية مع الفواتير والأوراق الرسمية والملاحظات، بدلًا من نقل محتوياتها يدويًا.

3. إعداد وصفات الطعام حسب المتاح

بدلًا من البحث عن وصفة بمكونات غير موجودة في المنزل، يستطيع المستخدم كتابة محتويات الثلاجة أو تصويرها وطلب اقتراح وجبات مناسبة، كما يمكن للأداة تقديم طريقة التحضير وتحديد المقادير واقتراح بدائل لبعض المكونات.

4. اختصار الوقت في قراءة الرسائل والملفات

تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي التعامل مع النصوص الطويلة من خلال تلخيصها وعرض أهم المعلومات الواردة فيها، كما يمكنها استخراج المواعيد والمهام المطلوبة والنقاط الرئيسية من رسائل البريد الإلكتروني والتقارير والمستندات، ما يسهل مراجعتها بسرعة.

5. تسهيل التواصل بلغات مختلفة خلال السفر

يمكن لتطبيقات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المسافرين على فهم المحادثات الأجنبية، سواء من خلال الترجمة الصوتية أو المكتوبة، فضلًا عن قراءة اللافتات وقوائم الطعام باستخدام كاميرا الهاتف، وهو ما يقلل صعوبات التواصل في الأماكن غير المألوفة.

6. ترميم الصور القديمة وتحسين جودتها

تستطيع بعض الأدوات الذكية معالجة الصور القديمة من خلال تقليل التشويش وإظهار التفاصيل وتحسين الألوان، وقد توفر أيضًا إمكانات لتلوين الصور الأبيض والأسود، بما يساعد على تحسين النسخ الرقمية من الصور العائلية القديمة.

7. تفريغ التسجيلات الصوتية وتحويلها إلى كتابة

يمكن تحويل الملفات الصوتية إلى نصوص مكتوبة باستخدام أدوات التعرف على الكلام، وهي خاصية مفيدة للطلاب والصحفيين والعاملين الذين يحتاجون إلى تدوين المحاضرات أو الاجتماعات أو الملاحظات، كما تتيح بعض الأدوات تلخيص التسجيل واستخراج أبرز ما ورد فيه.

8. تبسيط المعلومات والمساعدة في الدراسة

يمكن للطلاب استخدام المساعدات الذكية لشرح المفاهيم الصعبة بطرق مختلفة، وتقديم أمثلة توضيحية، وإعداد أسئلة للمراجعة واختبارات تدريبية، كما يمكن طلب إعادة شرح المعلومة بمستوى يناسب المتعلم، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر التعليمية المعتمدة للتأكد من دقتها.

ضوابط مهمة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من تعدد المزايا التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن استخدامها يتطلب قدرًا من الحذر، خاصة عند التعامل مع المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة، لذلك ينبغي تجنب إدخال كلمات المرور أو بيانات الحسابات البنكية أو المستندات الخاصة في أدوات غير موثوقة.

ومن المهم أيضًا مراجعة النتائج التي تقدمها هذه التطبيقات وعدم اعتبارها مصدرًا نهائيًا للمعلومات، لا سيما في المسائل الطبية والمالية والقانونية، إذ قد تتضمن إجابات غير دقيقة أو معلومات تحتاج إلى التحقق.