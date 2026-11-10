عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

قدم محمد فاروق، نجم الأهلي السابق والإعلامي الرياضي ومقدم برنامج «البريمو»، اعتذارًا رسميًا عن الخطأ غير المقصود الذي شهدته حلقة البرنامج المذاعة يوم 8 نوفمبر الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب قرار قناة TEN إيقافه عن العمل لمدة 10 أيام وإحالته للتحقيق.

ونشر محمد فاروق رسالة اعتذار، قال خلالها: «أتقدم بالاعتذار عن الخطأ غير المقصود الصادر في حلقة البريمو بتاريخ 8 نوفمبر 2026، وأتوجه بخالص العزاء للشعب المصري في حادث قطار العياط، وأسأل المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن برحمة واسعة، وأن تبقى مصر آمنة وسالمة قيادة وشعبًا».

وجاء اعتذار محمد فاروق بعد القرارات التي أصدرتها إدارة قناة TEN بشأن برنامج «البريمو»، على خلفية الأخطاء المهنية التي شهدتها الحلقة المذاعة يوم 8 نوفمبر، وما أثارته من ردود فعل استدعت تدخل إدارة القناة.

وقررت القناة إيقاف محمد فاروق، مقدم البرنامج، عن العمل لمدة 10 أيام وإحالته للتحقيق، كما شملت القرارات رضا عبد العال، المحلل الرياضي بالبرنامج، الذي تقرر إيقافه للمدة نفسها وإحالته للتحقيق.

وفي السياق ذاته، قررت إدارة قناة TEN إسناد مهمة تقديم حلقات «البريمو» إلى الإعلامي إسلام صادق، بداية من حلقة اليوم، لحين انتهاء إجراءات التحقيق وفترة الإيقاف، مع التأكيد على استهلال الحلقة باعتذار واضح وصريح عما ورد في حلقة 8 نوفمبر.

