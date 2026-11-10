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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
آية التيجي

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية اتسمت بالبساطة والأناقة، لتتفاعل معها جمهورها ومحبوها، الذين أشادوا بجمالها واختياراتها في عالم الموضة.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين في أحدث صورها

اختارت مي عز الدين الظهور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت توب قصيرًا باللون الأصفر الزاهي، جاء بتصميم بسيط وأكمام قصيرة، مع حواف باللون الأسود حول الرقبة والأكمام، ما أضفى لمسة متناسقة على التصميم.

وزُين التوب برسمة دائرية ملونة على منطقة الصدر، منحت الإطلالة طابعًا مرحًا وشبابيًا، ونسقت معه بنطلونًا أسود واسعًا بتصميم مريح وخصر مرتفع، مع جيوب جانبية أضافت لمسة عملية وعصرية إلى مظهرها.

مي عز الدين

مي عز الدين تعتمد الشعر الويفي والنظارة الشمسية

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عز الدين تسريحة الشعر الويفي الطويل، حيث تركت خصلات شعرها البني الداكن منسدلة على كتفيها وظهرها، ما أبرز جمال ملامحها ومنحها مظهرًا أنثويًا جذابًا.

كما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم، واختارت مكياجًا هادئًا بألوان ناعمة أبرز جمال ملامحها، مع أحمر شفاه بدرجة وردية، وأضافت عقدًا ناعمًا حول الرقبة ليكتمل اللوك بتفاصيل بسيطة وأنيقة.

مي عز الدين

إطلالة شبابية تبرز أناقة مي عز الدين

وجاءت إطلالة مي عز الدين لتجمع بين الراحة والأناقة، من خلال التنسيق بين اللون الأصفر المشرق والأسود الكلاسيكي، في اختيار يعكس أجواء شبابية وعصرية، ويمنح محبي الموضة أفكارًا مميزة لتنسيق الملابس الكاجوال خلال النهار.

وتحرص مي عز الدين على مشاركة جمهورها لحظات من إطلالاتها وأحدث ظهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث تحظى صورها باهتمام متابعيها ومحبيها.

مي عز الدين
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