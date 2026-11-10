مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة: إصابة ناقلة نفط بمقذوف في مضيق هرمز

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المركز -في منشور على منصة "إكس"- إن الحادث وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسلطنة عمان، على الطريق الجنوبي الذي تفضله الولايات المتحدة. وأكد قبطان الناقلة عدم وقوع إصابات أو آثار بيئية جراء الهجوم وأنه سيتم إجراء تقييم شامل للأضرار مع شروق شمس اليوم التالي.

وأصيبت السفينة في حوالي الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت سلطنة عمان.