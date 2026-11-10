زيلينسكي: محادثات أبوظبي كانت بناءة وجوهرية.. والإفراج عن الأسرى أولوية

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، المحادثات الثلاثية التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة وفود من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، بأنها كانت «بناءة وجوهرية إلى حد كبير»، مشيرًا إلى أن الأطراف المشاركة ناقشت عددًا من الملفات الإنسانية والأمنية المرتبطة بمستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه تلقى تقريرًا من فريق التفاوض الأوكراني بشأن نتائج اليوم الأول من الاجتماعات، موضحًا أن اللقاءات بدأت بمباحثات مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين، أعقبتها محادثات ثلاثية جمعت الوفود الأوكرانية والأمريكية والروسية.

الإفراج عن الأسرى يتصدر المباحثات

وأوضح الرئيس الأوكراني أن المشاركين بحثوا الحاجة إلى اتخاذ خطوات إنسانية، والمعايير المحتملة لتنفيذها، مؤكدًا أن ملف الإفراج عن الأسرى يمثل أولوية بالنسبة إلى كييف.

وأضاف أن المفاوضات تناولت بالتفصيل طبيعة الضمانات الأمنية المطلوبة لأوكرانيا، والأسس اللازمة لضمان استمرار فاعليتها على المدى الطويل، مشددًا على ضرورة وجود آليات حقيقية تمنع تجدد الحرب مستقبلًا.

كما أشار زيلينسكي إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض التصعيد، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

استئناف المحادثات الأربعاء في أبوظبي

وأكد زيلينسكي أنه أصدر تعليمات واضحة للوفد الأوكراني بشأن مواصلة الحوار خلال الاجتماع الثلاثي المقرر الأربعاء 11 نوفمبر، إلى جانب إجراء مشاورات أوسع خلال الأيام المقبلة مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الدول الأوروبية.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأول من المحادثات بأنه مثمر للغاية، لكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال يتطلب مزيدًا من العمل.

وتأتي هذه المباحثات في إطار مساعي واشنطن لاستئناف المسار الدبلوماسي بين موسكو وكييف، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات الدفاعية في أوروبا.

وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة على تنظيم المحادثات، والإمارات على توفير منصة موثوقة لاستضافتها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تقريب فرص تحقيق السلام.