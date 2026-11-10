مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية تركية عن تحرك مفاجئ من جانب إدارة نادي طرابزون سبور بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق، بعدما أبدى اللاعب مستويات مميزة منذ انضمامه إلى صفوف النادي، ونجح في لفت الأنظار بمساهماته الهجومية وأدائه داخل الملعب.

وبحسب ما أورده موقع «Haber61» التركي، فإن إدارة طرابزون سبور استقرت على تمديد عقد محمد صلاح، في ظل قناعتها بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب، وما قدمه من مستويات خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع المسؤولين إلى التفكير مبكرًا في تأمين استمراره مع الفريق لفترة أطول.

ويأتي هذا التوجه رغم أن اللاعب لم يمضِ سوى أشهر قليلة في تجربته الحالية، إذ ترى الإدارة أن قدراته وإمكاناته تجعله عنصرًا مهمًا في مشروع النادي خلال المرحلة المقبلة.

هدف جديد يعيد صلاح إلى التألق

وجاءت هذه الأنباء عقب تألق محمد صلاح في مواجهة طرابزون سبور أمام ألانيا سبور، ضمن منافسات الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون مقابل.

ونجح اللاعب المصري في تسجيل أحد هدفي المباراة، ليعود مجددًا إلى هز الشباك بعد غياب استمر ثلاث مباريات متتالية في مختلف المسابقات، وهو ما منح ظهوره الأخير أهمية إضافية، خاصة في ظل سعيه للحفاظ على مستواه ومواصلة تقديم الإضافة الهجومية للفريق.

ويبدو أن هذا الهدف كان من العوامل التي عززت قناعة إدارة النادي بإمكانات اللاعب، خصوصًا مع قدرته على صناعة الفارق في المباريات والمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية.

عقد ممتد حتى 2028

وكان طرابزون سبور قد أعلن التعاقد مع محمد صلاح عقب انتهاء رحلته مع نادي ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى الفريق التركي مع بداية الموسم الجاري، بموجب عقد يمتد حتى عام 2028.

ورغم أن عقد اللاعب لا يزال يتبقى فيه وقت طويل، فإن التقارير التركية تشير إلى رغبة الإدارة في تمديده، في خطوة تعكس ثقتها في قدراته ورغبتها في الحفاظ على خدماته.

موقف صلاح من معسكر منتخب مصر

على جانب آخر، لم ينضم محمد صلاح حتى الآن إلى معسكر منتخب مصر، الذي يقوده المدير الفني علي ماهر، استعدادًا للمواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي.

وكان المنتخب قد خاض مرانه الأول بمشاركة 21 لاعبًا، على أن يلتحق المحترفون تباعًا، ومن بينهم محمد صلاح وحمزة عبد الكريم وهيثم حسن وإبراهيم عادل ومحمد عبد المنعم، لاستكمال صفوف المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.