كواليس اجتماع علي ماهر مع لاعبي منتخب مصر.. 3 رسائل مهمة في غياب محمد صلاح

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل الاجتماع الأول الذي عقده علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، مع لاعبي الفراعنة، في بداية المعسكر استعدادًا لمواجهة مالاوي، في ظل غياب محمد صلاح.

علي ماهر

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن علي ماهر عقد اجتماعًا مع اللاعبين في بداية التجمع، وحرص على توجيه 3 رسائل مهمة لهم، تتعلق بطريقة العمل داخل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الرسالة الأولى تمثلت في تطبيق مبدأ العدالة الكاملة بنسبة 100% في اختيارات التشكيل، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين وفقًا لمستواهم وما يقدمونه داخل الملعب، دون مجاملات.

وتابع أن علي ماهر وجه رسالة ثانية للاعبين، أكد خلالها أنه لا مكان لأي لاعب غير ملتزم، مشددًا على أن تنفيذ التعليمات والانضباط يمثلان خطًا أحمر بالنسبة له، ولن يسمح بالتجاوز في هذا الأمر.

وأوضح أن الرسالة الثالثة تضمنت تأكيد المدير الفني ثقته الكاملة في قدرات المجموعة المختارة، وقدرتها على تحقيق الفوز أمام مالاوي، وتقديم المستوى المنتظر من منتخب مصر.

واختتم عبدالناصر تصريحاته بالكشف عن طموح علي ماهر الأكبر مع منتخب مصر، مؤكدًا أن المدير الفني يستهدف التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، ويضع هذا الهدف على رأس أولوياته خلال قيادته للفراعنة.