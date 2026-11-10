كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خطة تطوير العنصر البشري بهيئة السكك الحديدية تستهدف تعيين 14 ألف مهندس وفني وعامل، مشيراً إلى الانتهاء من تعيين 3112 حتى الآن، مع استمرار إجراءات استكمال باقي المستهدفات.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب أن الوزارة تعمل على تأهيل نحو 10 آلاف و900 متقدم من خلال برامج تدريبية متخصصة، تشمل الكلية الحربية للمؤهلات العليا والمهندسين، والكلية العسكرية التكنولوجية للفنيين.

وأشار إلى أن مدة التدريب تصل إلى 6 أشهر، مؤكداً أن الاختيار يعتمد على الكفاءة واجتياز الاختبارات المطلوبة، وليس مجرد استكمال الأعداد المستهدفة.