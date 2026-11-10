لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا يرصد لحظة عفوية لرجل مسن، خطف بها أنظار المتابعين، بعدما قرر النزول من سيارة أجرة والاحتفال بهطول الأمطار بطريقة غير متوقعة.

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وأظهر الفيديو الرجل المسن وهو يطلب التوقف، ثم ينزل من سيارة التاكسي بشكل مفاجئ، ويقف وسط الشارع تحت الأمطار، قبل أن يبدأ في التصفيق والتعبير عن سعادته بابتسامة عريضة، في مشهد عكس حالة من البهجة والتلقائية.

وأثار تصرف الرجل إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع، مشيدين بعفويته وقدرته على الاستمتاع بلحظة بسيطة دون تكلف.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، معتبرين أن المشهد يحمل رسالة إنسانية بسيطة، مفادها أن السعادة قد تكمن في تفاصيل صغيرة ولحظات عابرة قادرة على تغيير الحالة المزاجية وإدخال البهجة إلى القلوب.