أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

كشف الناقد الرياضي أحمد الخولي عن تفاصيل تواصله مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد رحيله عن تدريب الفراعنة، مؤكدًا أنه كان يشعر بقلق شديد عليه خلال الأيام الماضية، بسبب عدم رده على رسائله.

وكتب أحمد الخولي عبر حسابه علي فيسبوك "إنه حاول التواصل مع حسام حسن على مدار 3 أيام متتالية، وأرسل له العديد من الرسائل للاطمئنان عليه، لكنه لم يتلقَّ أي رد، وهو ما زاد من قلقه بشأن حالته.

وأضاف الخولي أنه تلقى ردًا من حسام حسن اليوم، مؤكدًا أنه اطمأن عليه بعد التواصل معه، وأنه بخير، موضحًا أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر راضٍ بقضاء الله وقدره، ويتعامل مع رحيله عن قيادة المنتخب بروح طيبة.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن حسام حسن أكد له أنه يحمد الله على كل شيء، كما حرص على توجيه الشكر لكل الأشخاص الذين أبدوا تعاطفهم معه وساندوه خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين للكرة المصرية.