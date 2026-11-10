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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026
ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية 2026
محمد غالي

تخضع المصاعد داخل العقارات السكنية لمجموعة من الاشتراطات الفنية والإجراءات القانونية التي تستهدف ضمان سلامة استخدامها والحفاظ على حياة السكان والمترددين على المباني. 

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية

ولا يقتصر الأمر على تركيب المصعد وتشغيله، بل يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، بعد التأكد من مطابقته لمعايير السلامة والصيانة.

وفي إطار تيسير الخدمات الحكومية، أتاحت المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز والمدن إمكانية التقدم بطلب استخراج ترخيص تشغيل المصاعد، من خلال إجراءات محددة تبدأ بتقديم المستندات المطلوبة وتنتهي بإجراء المعاينة الفنية وسداد الرسوم المقررة.

شروط استخراج ترخيص تشغيل المصاعد

وضعت الجهات المختصة عددا من الضوابط التي يجب الالتزام بها قبل التقدم بطلب الحصول على ترخيص تشغيل المصعد داخل العقارات السكنية، وتتمثل أبرزها في الآتي.

تقديم الطلب من مالك العقار أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي موثق، أو من خلال رئيس اتحاد الشاغلين.
عدم وجود مخالفات أو مستحقات مالية متأخرة تحول دون استكمال إجراءات الترخيص.

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية

الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص تشغيل مصعد

يتعين على الراغبين في الحصول على ترخيص تشغيل المصعد تجهيز مجموعة من المستندات وتقديمها إلى المركز التكنولوجي المختص، وتشمل ما يلي.

صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.
صورة عقد صيانة مبرم مع إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال صيانة المصاعد.
توكيل رسمي من مقدم الطلب، حال تفويض شخص آخر بإنهاء الإجراءات نيابة عنه.

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية

خطوات استخراج رخصة تشغيل المصعد

يمكن للمواطنين التقدم بطلب استخراج ترخيص تشغيل المصعد من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المنظمة.

1. التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص وملء النموذج المخصص لطلب الخدمة.
2. تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال الملف.
3. سداد رسوم المعاينة المقررة.
4. إجراء المعاينة الفنية بواسطة الإدارة المختصة، للتأكد من سلامة المصعد ومدى مطابقته للاشتراطات المطلوبة.
5. اعتماد نتيجة المعاينة، سواء برفض الطلب حال رصد مخالفات أو بالموافقة عليه وتحديد الرسوم المستحقة.
6. سداد الرسوم النهائية واستلام ترخيص تشغيل المصعد بعد استيفاء جميع المتطلبات.

ترخيص تشغيل المصاعد في العقارات السكنية

أبرز الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين

تقدم المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز والمدن حزمة متنوعة من الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على المعاملات الرسمية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهائها، مع متابعة الطلبات وفقا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لكل خدمة.

وتشمل هذه الخدمات استخراج تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية والإعلانات، وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والحصول على بيانات الصلاحية وشهادات المطابقة، إلى جانب تراخيص الترميم والتدعيم وطلبات الإشغالات والمرافق، وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات الوحدات المحلية.

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