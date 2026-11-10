أحمد حلمي عن مسلسل طالع نازل: منى زكي متفرجتش عليه بسبب توترها

تحدث الفنان أحمد حلمي عن مسلسل طالع نازل، بطولة زوجته الفنانة منى زكي، كاشفًا عن موقفها من مشاهدة العمل، ومدى قلقها وتوترها بشأن ردود فعل الجمهور.

وقال أحمد حلمي، مازحًا، خلال برنامج “الحكاية”: متخافوش عليا، أنا عايش في نعيم الحمد لله، هخاف من إيه؟ مش عامل حاجة عشان أخاف.

وأضاف أحمد حلمي أن منى زكي لم تشاهد المسلسل حتى الآن، بسبب حالة القلق والتوتر التي تعيشها، موضحًا: منى متفرجتش على المسلسل، قلقانة ومرعوبة، اتهربت من الفرجة عليه، هي بتطمن لما الناس بتتبسط، وقالتلي مش قادرة أتوتّر دلوقتي.

وعن أعمال منى زكي، أشار أحمد حلمي إلى أنها تفاجئه باستمرار من عمل إلى آخر، مؤكدًا أنه لا يعرف من أين تأتي بهذه الاختيارات والشخصيات المختلفة، قائلًا: بتفاجئ بيها طول الوقت من عمل للتاني، ومعرفش هي بتجيب الحاجات دي منين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أصعب ما يواجهه هو التعامل مع شخص يعرفه جيدًا، ثم محاولة نسيان كل تفاصيله خلال مشاهدة أدائه الفني، مؤكدًا أنه تفاجأ بشخصية شاهين التي قدمها فى المسلسل.