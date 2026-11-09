تعليم الإسماعيلية ينفذ تجربة إخلاء بمدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية في 59 ثانية

نفذت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أولى تجارب الإخلاء بمدرسة الفاروق عمر الثانوية العسكرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف العميد محمد فرج، المستشار العسكري للمحافظة. والاستاذ ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم، في إطار تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بالمنشآت التعليمية، ورفع جاهزية الطلاب والعاملين للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتأتي التجربة تنفيذًا لتعليمات قائد القوات للدفاع الشعبي والعسكري بشأن تنفيذ تجارب الإخلاء بالمدارس الثانوية العسكرية، باعتبارها تدريبًا عمليًا يستهدف رفع وعي الطلاب والعاملين بكيفية التصرف السليم في حالات الحرائق والزلازل ومختلف حالات الطوارئ.

وشهد تنفيذ التجربة عدد من قيادات تعليم الإسماعيلية، ومسؤولي الأمن والأزمات والكوارث بالإدارة.

وأسفرت التجربة عن تنفيذ خطة الإخلاء في زمن قياسي بلغ ٥٩ ثانية، وسط التزام من الطلاب والعاملين وفرق العمل المختلفة بالتعليمات المحددة، وقد أشاد الحضور بمستوى إجراءات الأمن والسلامة بالمدرسة، وحسن تنظيم عملية الإخلاء، والتزام كل فريق بالمهام المكلف بها.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية نفذت عددًا من تجارب الإخلاء التي استهدفت تدريب الطلاب والعاملين بالمدارس على آليات التصرف السليم أثناء الأزمات والكوارث، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة.