صحة الوادي الجديد: مرور ليلي مفاجئ على الوحدات الصحية ببلاط لمتابعة انتظام العمل وتوافر الأدوية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ مرور ليلي مفاجئ على عدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة بلاط الصحية، لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة المسائية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المديرية أن الجولة جاءت تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث أجرت الدكتورة نصرة بشندي، مديرة إدارة بلاط الصحية، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية التابعة للإدارة.

واستهدفت الجولة التأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية المكلفة بالنوبتجيات، ومدى الالتزام بمواعيد العمل والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فضلًا عن متابعة مستوى الأداء داخل الأقسام المختلفة وجاهزية الوحدات لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

كما شملت الجولة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستوى النظافة العامة والانضباط الإداري، ورصد أي معوقات قد تؤثر على انتظام العمل أو مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أهمية الالتزام الكامل من جميع العاملين بمسؤولياتهم الوظيفية، وحسن استقبال المواطنين، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها خلال المرور، والعمل على تلافي أوجه القصور.

ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة لتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان الانضباط الإداري والفني والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الوادي الجديد.