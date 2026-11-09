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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نور الدين القليب يكشف كواليس رحيل محمود علاء عن السويحلي

محمود علاء
محمود علاء

تحدث نور الدين القليب، لاعب فريق السويحلي الليبي، عن تجربة المدافع المصري محمود علاء مع النادي، كاشفًا عن رأيه في اللاعب وكواليس رحيله عن الفريق، بعد فترة قصيرة قضاها ضمن صفوفه، عقب انتقاله من الزمالك.

وقال القليب في تصريحات صحفية إن محمود علاء يمتلك إمكانيات فنية وخبرات كبيرة، كما أنه يتمتع بشخصية احترافية وأخلاقية مميزة، مشيرًا إلى أن وجود لاعب بحجم مدافع الزمالك السابق كان إضافة مهمة للفريق، رغم أن تجربته لم تستمر طويلًا.

وأضاف أن رحيل محمود علاء جاء في ظل ظروف عائلية خاصة باللاعب، بعدما طلب إنهاء تعاقده مع السويحلي، وهو ما تفهمته إدارة النادي ووافقت عليه، لتنتهي التجربة بالتراضي بين الطرفين، دون وجود خلافات تعاقدية بحسب ما أُعلن وقتها.

وأوضح القليب أن احترام الظروف الشخصية للاعبين يمثل جزءًا مهمًا من التعامل داخل الأندية، خاصة أن الاستقرار العائلي والنفسي من العوامل التي تؤثر في مسيرة أي لاعب محترف، مؤكدًا تقديره لما يمتلكه محمود علاء من خبرات اكتسبها خلال مشواره في الكرة المصرية.

وبدأ نور الدين القليب مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي السويحلي، قبل الانتقال إلى الأهلي طرابلس، الذي مثله بين عامي 2022 و2025، وتوج معه بلقب الدوري الليبي الممتاز مرتين في موسمي 2022-2023 و2024-2025، إلى جانب كأس ليبيا 2023، ثم خاض تجربة احترافية مع النجم الساحلي التونسي، قبل العودة إلى السويحلي في فبراير 2026.

نور الدين القليب السويحلي الليبي محمود علاء الزمالك

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