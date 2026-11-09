استعدادا لملاوي.. علي ماهر يقود محاضرة فنية للاعبي منتخب مصر

كشف محمود شوقي، الناقد الرياضي، عن تفاصيل محاضرة علي ماهر للاعبي منتخب مصر، وذلك قبل خوض المواجهتين المرتقبتين أمام منتخب ملاوي خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«علي ماهر يحاضر لاعبي منتخب مصر قبل مواجهتي ملاوي».

حيث عقد علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، محاضرة مع لاعبي الفراعنة على هامش المران الأول للمنتخب، مساء اليوم الإثنين، بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 نوفمبر في مالاوي، بالجولة الرابعة من التصفيات