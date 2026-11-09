مخالفات المرور 2026.. رابط الاستعلام برقم السيارة وطرق الدفع الإلكتروني

يستطيع مالكو السيارات في مصر الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم وسداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتيح معرفة إجمالي المخالفات وقيمتها، واختيار المخالفات المطلوب سدادها وتحديد وسيلة الدفع المناسبة.

وتتيح الخدمات الإلكترونية للمواطنين إمكانية متابعة موقف المخالفات المرورية باستخدام الرقم القومي وبيانات اللوحة المعدنية للسيارة، بما يوفر الوقت والجهد ويساعد أصحاب المركبات على التعرف على الرسوم المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسدادها، تجنبًا لتراكم المستحقات المالية المرتبطة بالمخالفات.

وتحظى خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطرق دفع المخالفات أونلاين باهتمام كبير من المواطنين، خاصة أصحاب السيارات الراغبين في معرفة قيمة المخالفات المسجلة على مركباتهم، والتعرف على كيفية السداد الإلكتروني، إلى جانب معرفة أنواع المخالفات التي لا يجوز التظلم عليها وفقًا للضوابط الواردة.

كيف تستعلم عن مخالفات السيارة برقم اللوحة أونلاين؟

يمكن لأصحاب السيارات معرفة المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، عبر خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات، والتي تتيح الوصول إلى بيانات المخالفات والتعرف على إجمالي الرسوم المطلوبة للسداد.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة عبر موقع النيابة العامة في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة من خلال الرابط المخصص للخدمة.

اختيار أيقونة «بيانات المرور» من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

الضغط على خدمة «الاستعلام عن مخالفات المركبات» للانتقال إلى صفحة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار الاستعلام باستخدام رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، ثم كتابة الأرقام أولًا والحروف بعد ذلك.

الضغط على خيار «إجمالي مخالفات المرور» حتى تظهر الرسوم المطلوبة والمخالفات المسجلة على المركبة.

وتساعد هذه الخطوات مالكي السيارات على التعرف على موقف مركباتهم من المخالفات المرورية إلكترونيًا، من خلال إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، بما يتيح الاطلاع على إجمالي المبالغ المستحقة دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور لمجرد الاستعلام.

كيف تستعلم عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية؟

تتيح منصة مصر الرقمية أيضًا إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالسيارات من خلال خدمة «مركباتي»، التي تسمح للمستخدم بالوصول إلى الخدمات المتعلقة بمركبته إلكترونيًا، والتعرف على المخالفات المسجلة عليها من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات السيارة عبر منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي.

الضغط على أيقونة «مركباتي» من قائمة الخدمات المتاحة.

اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بالسيارة.

كتابة الرقم الخاص بالسيارة في الخانة المخصصة للاستعلام.

استكمال إجراءات الاستعلام للاطلاع على البيانات المتعلقة بالمخالفات المرورية المسجلة على المركبة.

وتوفر هذه الخدمة مسارًا إلكترونيًا آخر أمام أصحاب السيارات الراغبين في معرفة موقف مركباتهم من المخالفات، دون الاقتصار على استخدام موقع النيابة العامة، إذ يمكن الوصول إلى خدمة الاستعلام من خلال منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات المحددة.

ما خطوات دفع مخالفات المرور إلكترونيًا؟

بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية والتعرف على الرسوم المطلوبة، يستطيع مالك السيارة استكمال إجراءات السداد عبر الموقع الإلكتروني لنيابة المرور، من خلال اختيار المخالفات التي يرغب في دفعها وتحديد طريقة السداد المتاحة.

وتشمل خطوات دفع مخالفات المرور أونلاين ما يأتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الرابط المخصص للخدمة.

الضغط على أيقونة «سداد المخالفات» من قائمة الخدمات.

إدخال الرقم الخاص بالسيارة في الخانة المحددة.

الضغط على أيقونة «عرض المخالفات» للاطلاع على المخالفات المسجلة.

تحديد المخالفات المرورية التي يرغب صاحب السيارة في سدادها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة من بين وسائل السداد المتاحة.

الضغط على أيقونة «التأكيد» لاستكمال إجراءات الدفع.

وتتيح هذه الخطوات لأصحاب المركبات الانتقال من مرحلة الاستعلام إلى مرحلة السداد الإلكتروني، من خلال الموقع المخصص للخدمة، مع ضرورة مراجعة المخالفات المعروضة واختيار المستحقات المطلوب دفعها قبل تأكيد عملية السداد.

ما المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم عليها؟

توجد مجموعة من المخالفات المرورية التي لا يجوز التظلم عليها وفقًا للقائمة الواردة، وتشمل مخالفات تتعلق باللوحات المعدنية واتجاه السير وتراخيص المركبات وسلامة القيادة، إلى جانب بعض التجهيزات والتصرفات التي تقع من قائدي السيارات على الطرق.

وتتمثل أبرز المخالفات التي لا يجوز التظلم عليها في الآتي:

التلاعب باللوحات المعدنية: قيام صاحب السيارة بالتلاعب بأرقام أو حروف اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة.

السير عكس الاتجاه: قيادة السيارة والسير بها في الاتجاه المعاكس لحركة المرور.

السير دون رخصة السيارة: قيادة المركبة على الطريق دون وجود رخصة السيارة.

التعدي على رجل المرور: قيام قائد المركبة بالتعدي على رجل المرور في الشارع.

انتهاء مدة رخصة القيادة: المخالفة المتعلقة بانتهاء مدة رخصة القيادة.

تركيب جهاز إنذار مخالف: قيام قائد السيارة بتركيب جهاز إنذار يخالف القانون.

عدم صلاحية فرامل السيارة: السير بمركبة لا تصلح الفرامل الخاصة بها للاستخدام.

تركيب سرينة هوائية مخالفة: قيام قائد السيارة بتركيب سرينة هوائية مخالفة للقانون.

المشاركة في مواكب الأفراح: مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح.

عدم الإبلاغ عن الحوادث التي تتسبب في إصابات: عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذي تسبب في وقوع إصابات.

عدم وجود طفاية حريق: قيادة السيارة دون وجود طفاية حريق داخلها.

السير بزجاج مكسور: قيادة السيارة والزجاج الخاص بها مكسور.

تركيب ستائر تحجب الرؤية: قيام قائد السيارة بتركيب ستائر داخل الكبينة تحجب الرؤية.

تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية: تركيب زجاج ملون «فامية» في السيارة بما يؤدي إلى حجب الرؤية.

القيادة دون حزام أمان: قيادة السيارة دون استخدام حزام الأمان.

وتتعلق هذه المخالفات بعدد من الجوانب المرتبطة بسلامة المركبة والالتزام بقواعد المرور، فضلًا عن التصرفات التي قد تؤثر في انتظام حركة السير أو تعوق الرؤية أثناء القيادة، وهو ما يجعل التعرف على طبيعة المخالفات المرورية أمرًا مهمًا بالنسبة لأصحاب السيارات وقائدي المركبات.

هل يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور دون الذهاب إلى وحدة المرور؟

نعم، يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة أو منصة مصر الرقمية، باستخدام البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام عن المركبة.

وتوفر هذه الخدمات إمكانية معرفة المخالفات المسجلة على السيارة وإجمالي الرسوم المطلوبة، بدلًا من التوجه إلى وحدات المرور لمجرد الحصول على هذه المعلومات، كما تتيح خدمة السداد الإلكتروني استكمال إجراءات دفع المخالفات من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتساعد هذه الآليات الإلكترونية المواطنين على متابعة موقف سياراتهم من المخالفات، ومعرفة المبالغ المستحقة واختيار المخالفات المطلوب سدادها، إلى جانب الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر المنصات الحكومية.

ما أهمية الاستعلام الدوري عن مخالفات السيارة؟

يمثل الاستعلام عن المخالفات المرورية إحدى الخدمات المهمة التي يحتاج إليها مالكو السيارات، خاصة مع إمكانية تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا، إذ يسمح ذلك لصاحب المركبة بالتعرف على المخالفات المسجلة وإجمالي الرسوم المطلوبة، ومتابعة موقف السيارة بصورة مستمرة.

كما يساعد الاستعلام الإلكتروني على توفير الوقت والجهد، من خلال إتاحة بيانات المخالفات عبر المواقع الرسمية، دون الحاجة إلى الانتقال إلى وحدات المرور لمجرد معرفة قيمة المستحقات المالية.

ويُنصح أصحاب السيارات بمراجعة البيانات التي يتم إدخالها أثناء الاستعلام، خاصة الرقم القومي ورقم اللوحة المعدنية المكون من الأرقام والحروف، لضمان الوصول إلى بيانات المركبة المطلوبة بصورة صحيحة، مع مراجعة تفاصيل المخالفات قبل اختيارها للسداد الإلكتروني.

يمكن الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر من خلال موقع النيابة العامة أو منصة مصر الرقمية، كما يمكن سداد المخالفات إلكترونيًا عبر موقع نيابة المرور، وتضم قائمة المخالفات التي لا يجوز التظلم عليها مخالفات التلاعب باللوحات المعدنية والسير عكس الاتجاه والقيادة دون حزام أمان وغيرها من المخالفات الواردة في التقرير.