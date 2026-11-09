ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتقطيعها وبيع أجزائها في بنها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وبيع أجزائها، وذلك عقب تحريات مكثفة كشفت نشاط المتهمين الإجرامي بدائرة قسم شرطة ثان بنها.



بدأت الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، تفيد برصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها، واتخاذ دائرة قسم شرطة ثان بنها مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة ثان بنها، وبمشاركة معاونيه، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية أفراد التشكيل العصابي، وتمكنت من ضبطهم، بالإضافة إلى عدد من المضبوطات التي جرى التحفظ عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.