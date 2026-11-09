تموين القليوبية: ضبط 6 أطنان أرز و1320 زجاجة خل مجهولة المصدر داخل مخزن بالقناطر

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ، حملة رقابية بنطاق مركز القناطر الخيرية، لمتابعة الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية بمنطقة أبو الغيط، لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 200 باكتة أرز بإجمالي طنين دون فواتير، و165 شيكارة أرز بإجمالي 4.125 طن، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، بالإضافة إلى 110 كراتين خل بإجمالي 1320 زجاجة دون فواتير تثبت مصدرها.



وبلغ إجمالي المضبوطات 6.125 طن أرز و1320 زجاجة خل، وتم التحفظ عليها، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية، شملت محلات السوبر ماركت والسلع الغذائية والبقالة والمنظفات.



وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي للمخالفات وضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة ومعلومية مصادرها، حفاظًا على حقوق المواطنين.



وناشدت المديرية المواطنين ضرورة طلب فاتورة الشراء والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار.