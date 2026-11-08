رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة مياه عرب العيايدة بالخانكة

تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، محطة مياه الشرب الارتوازية بعرب العيايدة بمركز الخانكة، لمتابعة انتظام التشغيل والوقوف على مستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين، وبحث سبل تحسين الخدمة وتلبية احتياجات أهالي القرية وتوابعها.



وخلال الجولة، تابع فودة إجراءات زيادة كميات المياه الواردة للقرية، بما يسهم في تحسين الضغوط وتحقيق الاستقرار في وصول المياه إلى المواطنين، مؤكدًا ضرورة دراسة الاحتياجات الفعلية للقرية وتوابعها، وتحديد الحلول الفنية المناسبة للتغلب على أي تحديات تؤثر على انتظام الخدمة.

كما شدد رئيس الشركة على أهمية الحفاظ على جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، والالتزام بإجراءات منظومة مراقبة جودة المياه، من خلال المتابعة الدورية لعينات المياه وإجراء الاختبارات اللازمة بمختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من مصدر المياه وحتى وصولها للمواطنين، مع التأكد من كفاءة عمليات التشغيل والتطهير، بما يضمن تقديم مياه شرب آمنة.