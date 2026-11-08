ترتيب الـ5 الأوائل في الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العاشرة.. أرسنال يحلق في الصدارة

أُسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، بعدما شهدت العديد من النتائج المثيرة والمفاجآت، إلى جانب مواجهات حافلة بالأهداف، كان أبرزها التعادل المثير بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

واختُتمت منافسات الجولة بمواجهة دراماتيكية على ملعب أولد ترافورد، انتهت بالتعادل بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا بنتيجة 4-4، في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف وتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وشهدت الجولة سقوط مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، في مفاجأة من العيار الثقيل؛ ليفقد الفريق السماوي نقاطًا جديدة في سباق المنافسة على اللقب، ويتراجع بفارق 6 نقاط عن أرسنال متصدر جدول الترتيب.

وفي المقابل، واصل أرسنال انفراده بالقمة برصيد 27 نقطة، بينما قدم برايتون نتائج مميزة مكنته من احتلال المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متقدمًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

كما استغل ليفربول فوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع، فيما تراجع تشيلسي إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد خسارته أمام سندرلاند بهدف دون رد.

ترتيب أول 5 فرق في الدوري الإنجليزي بعد الجولة العاشرة

أرسنال – المركز الأول – 27 نقطة.

برايتون – المركز الثاني – 22 نقطة.

مانشستر سيتي – المركز الثالث – 21 نقطة.

ليفربول – المركز الرابع – 18 نقطة.

تشيلسي – المركز الخامس – 16 نقطة.

وتزداد المنافسة إثارة في الجولات المقبلة، سواء على صدارة الدوري أو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، في ظل تقارب النقاط بين عدد من الفرق، واستمرار المفاجآت في نتائج المسابقة.