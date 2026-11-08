بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟

أثار ظهور شكاوى من وجود حشرة بق الفراش داخل بعض المدارس في القاهرة حالة من القلق بين أولياء الأمور، خاصة مع مخاوف انتقال الحشرة إلى المنازل عن طريق حقائب الطلاب والملابس والأدوات المدرسية، وما قد يترتب على ذلك من لدغات ومشكلات جلدية للأطفال.

ولم تعد المخاوف مقتصرة على وجود الحشرة داخل أماكن النوم، بل امتدت إلى الفصول الدراسية والمقاعد والأماكن التي يتجمع فيها الطلاب، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب انتشار بق الفراش، وطرق انتقاله، والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية المنازل والمدارس.

شكاوى من ظهور بق الفراش في المدارس بالقاهرة

شهدت الفترة الأخيرة تداول شكاوى من أولياء أمور بعض المدارس بالقاهرة بشأن رصد حشرة بق الفراش داخل الفصول الدراسية، مع الإشارة إلى تعرض بعض الطلاب للدغات وظهور علامات جلدية، فضلًا عن مخاوف انتقال الحشرة إلى المنازل من خلال الحقائب والملابس.

وفي واقعة حديثة بمنطقة دار السلام، فحصت لجنة صحية مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات يوم 3 نوفمبر 2026، بعد شكاوى من أولياء الأمور، وذكر تقرير اللجنة عدم رصد بق الفراش أو حشرات أخرى في الأماكن التي شملها الفحص، بينما اعترض بعض أولياء الأمور على النتيجة وأكدوا استمرار مخاوفهم.

كما شهدت مدارس أخرى بالقاهرة شكاوى مماثلة خلال أكتوبر الماضي، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية الفحص الدوري ومكافحة الحشرات داخل المنشآت التعليمية.

ما أسباب انتشار بق الفراش في المنازل والمدارس؟

لا يرتبط ظهور بق الفراش بالضرورة بضعف النظافة أو إهمال تنظيف المنزل، فهذه الحشرة تبحث عن مصدر للتغذية وأماكن ضيقة تختبئ فيها، ويمكن أن تظهر حتى في الفنادق والمباني النظيفة.

ومن أبرز أسباب انتقالها وانتشارها:

1- الحقائب والملابس: قد تختبئ الحشرة أو بيضها في ثنيات الملابس والحقائب المدرسية وحقائب السفر، ثم تنتقل إلى مكان جديد دون أن يلاحظ الشخص ذلك.

2- الأثاث المستعمل: شراء المراتب أو الكراسي أو الأرائك المستعملة دون فحصها جيدًا قد يؤدي إلى دخول الحشرة إلى المنزل.

3- التنقل والسفر: يمكن أن تنتقل الحشرة عبر أمتعة المسافرين والملابس والمفروشات، خاصة عند الإقامة في أماكن سبق أن تعرضت للإصابة.

4- انتقالها بين الشقق: تستطيع الحشرة التحرك عبر الشقوق والفتحات الموجودة في الجدران والأرضيات، كما يمكن أن تنتقل بين الغرف والشقق في المباني السكنية.

5- كثرة الأغراض وتراكمها: وجود أماكن كثيرة غير مرتبة وشقوق وأثاث يصعب فحصه يوفر للحشرة أماكن مناسبة للاختباء والتكاثر.

كيف ينتقل بق الفراش من المدارس إلى المنازل؟

تعد الحقائب المدرسية والملابس من الوسائل المحتملة لانتقال بق الفراش، إذ يمكن للحشرة الاختباء داخل الثنيات والجيوب وخياطة الحقائب، ثم الانتقال إلى المنزل عند عودة الطفل.

وفي حالة وجود إصابة مؤكدة داخل المدرسة، يمكن أن تساعد مشاركة الأغراض وتخزين الحقائب والمعاطف بالقرب من بعضها في انتقال الحشرة بين المتعلقات الشخصية.

وتشير إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أهمية عدم وضع حقائب الطلاب والملابس والأغراض الشخصية متلاصقة، مع إجراء فحص دوري للخزائن والمقاعد والفصول والأثاث المنجد.

علامات تكشف وجود بق الفراش في المنزل

هناك مجموعة من العلامات التي يمكن أن تساعد الأسرة على اكتشاف وجود الحشرة مبكرًا، ومنها:

ظهور لدغات حمراء مصحوبة بحكة، خاصة بعد النوم.

ملاحظة بقع صغيرة بلون الصدأ أو الدم على المراتب والمفروشات.

العثور على حشرات صغيرة بنية مائلة إلى الحمرة في ثنيات المراتب.

وجود بقايا جلود الحشرة بعد تغيير هيكلها أثناء النمو.

ملاحظة رائحة عفنة أو حلوة غير معتادة في حالات الإصابة الشديدة.

ومن المهم عدم الاعتماد على شكل اللدغات وحده للتأكد من وجود بق الفراش، لأنها قد تتشابه مع لدغات حشرات أخرى، كما أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم علامات واضحة.

أضرار بق الفراش على الأطفال والكبار

يتغذى بق الفراش على الدم، وغالبًا ما ينشط خلال الليل، وقد تسبب لدغاته حكة واحمرارًا وتهيجًا في الجلد، وتختلف شدة رد الفعل من شخص إلى آخر.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي الهرش المتكرر إلى حدوث التهابات جلدية ثانوية، كما يمكن أن تسبب الحكة المستمرة اضطرابات النوم والتوتر.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، لا يُعرف عن بق الفراش أنه ينقل الأمراض إلى البشر، لكن لدغاته قد تسبب تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص، ونادرًا ما تكون هذه التفاعلات شديدة.

طرق الوقاية من بق الفراش في المنزل

يمكن للأمهات اتباع مجموعة من الإجراءات لتقليل فرص دخول الحشرة إلى المنزل وانتشارها، أبرزها:

فحص المراتب والمفروشات وثنيات الأثاث بصورة دورية. غسل الملابس والمفروشات وتجفيفها باستخدام حرارة مناسبة للأقمشة. فحص الحقائب والملابس بعد العودة من السفر أو الأماكن المشتبه في وجود الحشرة بها. تجنب إدخال الأثاث المستعمل إلى المنزل قبل فحصه جيدًا. سد الشقوق والفتحات الموجودة في الجدران والأرضيات. تقليل تراكم الأغراض والكرتون والأشياء غير المستخدمة بالقرب من أماكن النوم. استخدام أغطية مخصصة للمراتب مصممة لمنع اختباء بق الفراش.

كيف تحمين طفلك من نقل بق الفراش من المدرسة؟

مع عودة الأطفال يوميًا من المدارس، يمكن اتباع بعض الاحتياطات البسيطة، خاصة عند وجود بلاغات مؤكدة عن ظهور الحشرة داخل المنشأة التعليمية:

تخصيص مكان لوضع الحقيبة المدرسية بعيدًا عن الأسرة والأرائك.

فحص الحقيبة من الخارج والداخل بصورة دورية.

عدم وضع الملابس المدرسية مباشرة على السرير.

غسل الملابس وتجفيفها بحرارة مناسبة عند الاشتباه في تعرضها للحشرة.

عدم نقل الحقائب والأغراض بين الأطفال دون ضرورة.

إبلاغ إدارة المدرسة عند ملاحظة أي حشرات مشتبه بها.

ماذا تفعل الأسرة عند اكتشاف بق الفراش؟

عند التأكد من وجود الحشرة، لا يُنصح بالاكتفاء بالتنظيف التقليدي أو رش المبيدات بصورة عشوائية، لأن بق الفراش يختبئ في أماكن يصعب الوصول إليها، وقد لا تقضي المبيدات غير المناسبة على الإصابة بالكامل.

ويفضل الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الحشرات، مع فحص المراتب والأثاث والشقوق المحيطة بها، واستخدام وسائل المكافحة الحرارية أو البخار والمبيدات المخصصة عند الحاجة، وفق تعليمات السلامة.

كما يجب تجنب نقل الأثاث المصاب إلى غرف أخرى دون احتياطات، حتى لا تنتشر الحشرة في أجزاء إضافية من المنزل.

هل يجب منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة عند ظهور بق الفراش؟

ظهور حشرة واحدة داخل المدرسة لا يعني بالضرورة وجود إصابة واسعة، كما لا يستدعي تلقائيًا إغلاق المنشأة التعليمية أو استبعاد الطالب المشتبه في حمله للحشرة.

وتوصي إرشادات وكالة حماية البيئة الأمريكية بالتعامل مع الحالات بهدوء، وفحص متعلقات الطالب بصورة تحفظ خصوصيته، وعزل الأغراض المشتبه بها في أكياس محكمة، مع الاستعانة بمتخصص لفحص المكان والتعامل مع الإصابة إذا تأكد وجودها.

وتظل الوقاية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة، من خلال الفحص الدوري، والتعامل السريع مع أي بلاغ، وعدم استخدام المبيدات بطريقة عشوائية قد تعرض الأطفال للخطر.