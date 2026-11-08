هزم الأهلي والزمالك.. تاريخ اتحاد العاصمة في النهائيات قبل موقعة صن دوانز بالسوبر الإفريقي

يلتقي فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا في نهائي كأس السوبر الإفريقي في مواجهة مرتقبة تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وسط طموحات مشتركة بحصد لقب قاري جديد وتعزيز الحضور على الساحة الإفريقية.

يدخل الفريقان المباراة بهدف التتويج باللقب الثاني في تاريخهما ببطولة السوبر الإفريقي بعدما سبق لكل منهما اعتلاء منصة التتويج مرة واحدة وهو ما يضيف دافعا جديدا للمنافسة ويجعل الفوز بالنهائي فرصة لتعزيز مكانتهما في سجل البطولة القارية.

ونجح اتحاد العاصمة في حصد كأس السوبر الإفريقي عام 2023 بعدما تفوق على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية ليحقق إنجازا مهما في تاريخه ويؤكد قدرته على منافسة كبار القارة.

تاريخ اتحاد العاصمة في النهائيات الأفريقية:

نجح فريق اتحاد العاصمة طوال مشواره في الفوز بـ3 ألقاب قارية من أصل 4 نهائيات وصل لهم الفريق قبل النهائي الخامس أمام صن دوانز.

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري وصافة دوري أبطال إفريقيا 2015 بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي

الذهاب: اتحاد العاصمة 2-1 مازيمبي.

الإياب: مازيمبي 2-0 اتحاد العاصمة.

فاز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية 2023 على حساب يانج أفريكانز

الذهاب: يانغ أفريكانز 1-2 اتحاد العاصمة.

الإياب: اتحاد العاصمة 0-1 يانغ أفريكانز.

حقق الفريق الجزائري لقب السوبر الإفريقي 2023 بعد الفوز على الأهلي 1-0 في المباراة النهائية.

اتحاد العاصمة حقق الفوز في نهائي كأس الكونفدرالية 2026 على الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1

موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2026

يلعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد اتحاد العاصمة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في جنوب إفريقيا.