قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟.. المدد القانونية للوحدات السكنية وغير السكنية
المياه في قلب الأمن القومي الأفريقي.. 4 مقترحات برلمانية لمواجهة تحديات المناخ
انقسام سياسي في إسرائيل بعد تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.. نتنياهو يطرح الوحدة وبن جفير يطالب بإعادة الانتخابات
مصر تتقدّم 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.. وتحتل المرتبة الأولى إفريقيًا
تفاصيل جولات ميدانية لمحافظي البحر الأحمر والإسماعيلية لمراجعة مخرات السيول ومنشآت التصريف .. صور
هزم الأهلي والزمالك.. تاريخ اتحاد العاصمة في النهائيات قبل موقعة صن دوانز بالسوبر الإفريقي
علي ماهر في اتحاد الكرة لتشكيل جهاز منتخب مصر وتسليم قائمة معسكر نوفمبر| خاص
ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
الجيش الروسي يستهدف مواقع انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة في 141 منطقة
قلق في حركة سوق مواد البناء.. هل ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هزم الأهلي والزمالك.. تاريخ اتحاد العاصمة في النهائيات قبل موقعة صن دوانز بالسوبر الإفريقي

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة
عبدالله هشام

يلتقي فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا في نهائي كأس السوبر الإفريقي في مواجهة مرتقبة تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وسط طموحات مشتركة بحصد لقب قاري جديد وتعزيز الحضور على الساحة الإفريقية.

يدخل الفريقان المباراة بهدف التتويج باللقب الثاني في تاريخهما ببطولة السوبر الإفريقي بعدما سبق لكل منهما اعتلاء منصة التتويج مرة واحدة وهو ما يضيف دافعا جديدا للمنافسة ويجعل الفوز بالنهائي فرصة لتعزيز مكانتهما في سجل البطولة القارية.

ونجح اتحاد العاصمة في حصد كأس السوبر الإفريقي عام 2023 بعدما تفوق على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية ليحقق إنجازا مهما في تاريخه ويؤكد قدرته على منافسة كبار القارة.

تاريخ اتحاد العاصمة في النهائيات الأفريقية:

نجح فريق اتحاد العاصمة طوال مشواره في الفوز بـ3 ألقاب قارية من أصل 4 نهائيات وصل لهم الفريق قبل النهائي الخامس أمام صن دوانز.

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري وصافة دوري أبطال إفريقيا 2015 بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي

الذهاب: اتحاد العاصمة 2-1 مازيمبي.

الإياب: مازيمبي 2-0 اتحاد العاصمة.

فاز اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية 2023 على حساب يانج أفريكانز

الذهاب: يانغ أفريكانز 1-2 اتحاد العاصمة.
الإياب: اتحاد العاصمة 0-1 يانغ أفريكانز.

حقق الفريق الجزائري لقب السوبر الإفريقي 2023 بعد الفوز على الأهلي 1-0 في المباراة النهائية.

اتحاد العاصمة حقق الفوز في نهائي كأس الكونفدرالية 2026 على الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1

موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي 2026

يلعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد اتحاد العاصمة اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في جنوب إفريقيا.

كأس السوبر الإفريقي 2026 صن داونز اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الإفريقي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

حسام حسن

مصطفى أبو زهرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

علي ماهر

علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن

حسام حسن

هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر

حمادة هلال وزوجته

استأصلنا الورم وأثق في كرم ربنا.. حمادة هلال يكشف لأول مرة إصابة زوجته بالسرطان

صلاح وحسام حسن

إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل

حسام حسن و إبراهيم حسن

شكرًا ليكم .. إمام عاشور يُودّع حسام وإبراهيم حسن برسالة مؤثرة

حسام وامام

بعد رحيل حسام حسن.. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور للتوأم .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

بولندا تعلن حالة الحداد الوطني لمدة يومين عقب حادث إطلاق النار في "كراكوف"

بولندا تعلن حالة الحداد الوطني لمدة يومين عقب حادث إطلاق النار في "كراكوف"

كوب 31.. انطلاق قمة المناخ غدًا لبحث تسريع التحول للطاقة النظيفة وتحديات التمويل

كوب 31.. انطلاق قمة المناخ غدًا لبحث تسريع التحول للطاقة النظيفة وتحديات التمويل

بالصور

بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟

بق الفراش
بق الفراش
بق الفراش

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

مع تغيرات الطقس.. 6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج

6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج
6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج
6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج

تناول الزبادي قبل النوم.. فوائد صحية للأمعاء والعظام ومتى يسبب الانتفاخ؟

تناول الزبادي قبل النوم.. فوائد صحية للأمعاء والعظام ومتى يسبب الانتفاخ؟
تناول الزبادي قبل النوم.. فوائد صحية للأمعاء والعظام ومتى يسبب الانتفاخ؟
تناول الزبادي قبل النوم.. فوائد صحية للأمعاء والعظام ومتى يسبب الانتفاخ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد