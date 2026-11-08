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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اتحاد العاصمة يتحدى ماميلودي صن داونز بحثاً عن النجمة الرابعة في تاريخه

اتحاد العاصمة وصن دوانز
اتحاد العاصمة وصن دوانز
عبدالله هشام

يواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي منافسه اتحاد العاصمة الجزائري فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا في نهائي كأس السوبر الإفريقي في مواجهة مرتقبة تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وسط طموحات مشتركة بحصد لقب قاري جديد وتعزيز الحضور على الساحة الإفريقية.

ويستضيف ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، نهائي كأس السوبر الإفريقي 2026 بين صن دوانز واتحاد العاصمة الجزائري اليوم .


 لقب قاري ثانٍ والنجمة التاريخية الرابعة

يدخل فريق اتحاد العاصمة المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما نجح في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، عقب نهائي مثير أمام الزمالك المصري.

وحسم الفريق الجزائري لقاء الذهاب في الجزائر أمام الزمالك بهدف دون رد، قبل أن يخسر الإياب بالنتيجة نفسها في القاهرة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاتحاد بنتيجة 8-7، ليضيف لقبه الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه، بعد تتويجه الأول سنة 2023.

ويبحث اتحاد العاصمة عن لقبه القاري الرابع في تاريخه، بعدما توج مرتين بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ومرة واحدة بكأس السوبر الإفريقي سنة 2023، عندما حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز على الأهلي بنتيجة هدف دون رد في مدينة الطائف السعودية.

ويطمح أبناء سوسطارة إلى تكرار الإنجاز، والتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ النادي، ليضيفوا النجمة الرابعة إلى سجلهم القاري، ويؤكدوا مكانة الاتحاد بين كبار القارة ماميلودي صن داونز بطل إفريقيا وطموح استعادة السوبر

على الجهة المقابلة، يدخل ماميلودي صن داونز المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، بعدما تفوق على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي النهائي.

ويملك النادي الجنوب إفريقي تجربة كبيرة في المنافسات القارية، وسبق له التتويج بكأس السوبر الإفريقي سنة 2017، عندما تغلب على تي بي مازيمبي الكونغولي بهدف دون رد.

ويطمح صن داونز إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، واستعادة لقب السوبر بعد سنوات من تتويجه الأول، خاصة أنه يملك تشكيلة قوية وخبرة معتبرة في المواعيد الإفريقية الكبرى.

تاريخ المواجهات.. أفضلية جنوب إفريقية

سبق للفريقين أن التقيا في مناسبتين ضمن دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، ونجح صن داونز في الفوز بالمباراتين:

صن داونز 1-0 اتحاد العاصمة في الجزائر.

صن داونز 2-1 اتحاد العاصمة في جنوب إفريقيا.

لكن مواجهة الأحد ستكون مختلفة تماماً، لأنها نهائي من مباراة واحدة، ولا مجال فيها للتعويض، ما يرفع من حجم الضغط على الفريقين.

لمين ندياي أمام اختبار تكتيكي صعب

يقود اتحاد العاصمة المدرب السنغالي لمين ندياي، الذي يملك تجربة إفريقية معتبرة، بعدما سبق له قيادة تي بي مازيمبي إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا سنة 2010.

ويواجه المدرب السنغالي تحدياً تكتيكياً أمام الفريق الجنوب إفريقي، الذي يتميز بالاستحواذ والضغط العالي والقدرة على بناء اللعب، ما يجعل التعامل مع وسط الميدان والتحولات الدفاعية من أبرز مفاتيح المواجهة.

500 ألف دولار في انتظار البطل

رصد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جوائز مالية للمتنافسين:

البطل: 500 ألف دولار أمريكي.

الوصيف: 250 ألف دولار أمريكي.

الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة النهائي

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة النهائي للحكم الموريتاني دحان بيدا، بمساعدة السنغالي جبريل كامارا والكاميروني إلفيس غي نغوغي، فيما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكماً رابعاً.

وعلى تقنية الفيديو VAR الموريتاني بابكر سار، بمساعدة الكاميرونية كارين أتيزامبونغ فومو والسوداني عبد العزيز ياسر أحمد عبد العزيز.
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صن داونز اتحاد العاصمة كأس السوبر الإفريقي دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية

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