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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما الفرق بين دور البرد والإنفلونزا الشتوية؟.. أمجد الحداد يوضح

أمجد الحداد
أمجد الحداد
البهى عمرو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها مرضى الحساسية خلال فصل الخريف، مؤكدا أهمية الالتزام بالعلاج اليومي وعدم الاعتماد على بخاخات الطوارئ فقط عند ظهور الأعراض.

وأوضح الحداد، خلال لقائه مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن مريض الحساسية يحتاج إلى استخدام البخاخات التحكمية بانتظام طوال موسم الخريف، إلى جانب مضادات الهيستامين وغسل الأنف بمياه البحر، مشيرا إلى أن الحساسية تمثل التهابا يحتاج إلى علاج مستمر وليس مجرد التعامل مع الأزمات التنفسية.

وشدد على ضرورة تجنب مسببات الحساسية، خاصة الحيوانات الأليفة التي ثبتت حساسية المريض تجاهها، مع التخلص من السجاد والمفروشات الصوفية داخل غرف النوم، منوها إلى التكييفات قد تكون من مصادر العفن وعثة الفراش المسببة لتهيج الحساسية.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية للأطفال عند التعرض للهواء البارد، مثل غسل الوجه وشرب المياه وارتداء الكمامة خلال الانتقال إلى المدرسة.

وشدد الحداد على ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا خلال الفترة الحالية، خاصة للأطفال ومرضى الحساسية وضعاف المناعة، موضحا أن الإنفلونزا تختلف عن نزلات البرد، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها الالتهاب الرئوي، مع ارتفاع مخاطرها لدى مرضى السدة الرئوية والحساسية.


 

أمجد الحداد المناعة الإنفلونزا الشتوية البرد

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