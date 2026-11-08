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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكرًا ليكم .. إمام عاشور يُودّع حسام وإبراهيم حسن برسالة مؤثرة

حسام حسن و إبراهيم حسن
حسام حسن و إبراهيم حسن
علا محمد

حرص إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة وداع مؤثرة للجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، بعد رحيلهما عن تدريب الفراعنة.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمع حسام حسن وإبراهيم حسن:"شكرًا ليكم"، في إشارة إلى امتنانه للفترة التي قضاها تحت قيادتهما.

وجاءت رسالة إمام عاشور بعد ساعات من إعلان رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتولي علي ماهر المسئولية الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.


ويستعد منتخب مصر لمرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، وسط ترقب لشكل القائمة المقبلة، وموقف عدد من اللاعبين الذين كانوا يعتمد عليهم الجهاز السابق.

إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي الأهلي منتخب مصر توجيه رسالة وداع مؤثرة للجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني حسام حسن إبراهيم حسن الفراعنة

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