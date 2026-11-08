حملات رقابية.. ضبط مليون عبوة شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالغربية .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية التي نفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، والتي أسفرت عن ضبط مليون عبوة شيكولاتة، بإجمالي وزن طن و260 كجم، داخل أحد مصانع الأغذية بمركز طنطا، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نتيجة وجود تغير في خواصها، فضلًا عن تدني اشتراطات سلامة الغذاء.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات رقابية

وأوضحت المهندسة حنان عامر، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتفتيش على المنشآت الغذائية، ومتابعة مراحل تداول الغذاء من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، والتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.