وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star»

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الشركة المصرية للاتصالات «WE» بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star» المتخصص في دعم وتنمية الشركات الناشئة العاملة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

أُقيمت الاحتفالية على هامش فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT بحضور قيادات المصرية للاتصالات وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات (EG-CERT)، إلى جانب نخبة من ممثلي قطاع التكنولوجيا.

شهدت الاحتفالية تكريم أفضل 5 شركات ناشئة بمنحها جوائز ودعمًا بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه، إلى جانب منح 8 شركات ناشئة أخرى جوائز للتميز والابتكار تقديرًا لإنجازاتها وأدائها المتميز خلال رحلة الاحتضان، ودعمًا لمواصلة تطوير حلولها التقنية وتعزيز نموها وقدرتها على الابتكار.

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرامج المتخصصة في دعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، ومنها برنامج WE Innovate Star، تتكامل مع جهود الوزارة في تنمية القدرات الرقمية ودعم الإبداع وريادة الأعمال وتنمية الصناعة التكنولوجية، وتتيح مسارًا لتطوير منتجات مصرية وبناء شركات قادرة على النمو وتوفير فرص عمل متخصصة.

وأضاف أن التوسع في رقمنة الخدمات يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لتقديم حلول تكنولوجية ترفع كفاءة الأداء وتيسر حصول المواطنين على الخدمات، ويصاحبه طلب متزايد على حماية الأنظمة والبيانات وضمان استمرارية التشغيل، وهو ما يعزز الأهمية الاستراتيجية للأمن السيبراني في حماية الأمن القومي والبنية التحتية الحيوية وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات السيبرانية يتكامل مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار يضمن الحوكمة وحماية البيانات والاستخدام المسؤول.

وأوضح أن جهود تمكين الشركات المصرية من تطوير منتجات متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية ومساعدتها على استيفاء المعايير الدولية، تسهم في توسيع فرصها التجارية وزيادة مساهمتها في الصادرات الرقمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وتصدير الحلول التكنولوجية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت البرنامج بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تولت شركة AGX Consultant تنفيذ البرنامج، بهدف تمكين الشركات الناشئة من تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق والنمو في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وشهدت الدورة اختيار 20 شركة ناشئة من بين 83 شركة متقدمة، حيث استفادت الشركات المشاركة من أكثر من 800 ساعة من الدعم الفني والتجاري والإرشادي، إلى جانب حزمة متكاملة من الجوائز والخدمات العينية والفنية بلغت قيمتها الإجمالية 5 ملايين جنيه، صُممت لدعم نمو الشركات وتسريع جاهزيتها للسوق وتعزيز قدرتها التنافسية.

وحققت الشركات المشاركة نتائج ملموسة، شملت استكمال تطوير المنتجات لدى 16 شركة، وتسجيل 9 شركات جديدة، وإبرام تعاقدات أعمال بين الشركات (B2B)، إلى جانب تحقيق إيرادات فعلية لبعض الشركات وجذب اهتمام استثماري.

وخلال الاحتفالية، تم الإعلان عن إطلاق دورة جديدة من البرنامج في نوفمبر 2027 تستهدف البناء على النجاحات التي حققتها الدورات السابقة، ومواصلة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

كما شهد المهندس/ رأفت هندي توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لبحث فرص التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتطوير حلول وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات.

وقع المذكرة المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وتستند المذكرة إلى تكامل خبرات المصرية للاتصالات في خدمات الاتصال والبنية التحتية والحوسبة السحابية ومراكز البيانات المؤمَّنة سيبرانيًا، وتقديم الحلول الرقمية للشركات والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع خبرات إي فاينانس في تطوير البرمجيات وتشغيلها، والخدمات السحابية، وتشغيل الشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، والتحقق الرقمي من الهوية وإدارة البيانات وتأمينها.

وفي هذا السياق، قال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: «تتيح هذه المذكرة توظيف خبرات المصرية للاتصالات في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المؤمَّنة سيبرانيًا والحلول الرقمية للشركات والمؤسسات، بالتكامل مع قدرات إي فاينانس في تشغيل المنظومات المالية والرقمية. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير فرص مشتركة تساعد المؤسسات على تحديث أعمالها وتحسين خدماتها، وتوسيع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة».

ومن جانبه، قال الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية: «تمثل هذه الشراكة مع المصرية للاتصالات خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية وطنية متكاملة، تجمع بين قوة البنية التحتية والحوسبة السحابية وخبرات مجموعة إي فاينانس الممتدة في تشغيل الشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات الرقمية. ونؤمن بأن تكامل قدراتنا سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي للجهات الحكومية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا للمواطنين، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والخدمات الرقمية».