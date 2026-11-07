تطورات ميدانية في تعز.. الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية ويدفع الحوثيين للتراجع

أعلن مسؤول عسكري يمني، إحراز القوات الحكومية تقدمًا ميدانيًا جديدًا في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز، مؤكدًا استعادة مواقع ذات أهمية استراتيجية وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية في المناطق الغربية والجنوبية من المحافظة، عقب مواجهات مع جماعة الحوثيين.

الانسحاب من عدد من المواقع

وقال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن قوات الجيش اليمني، بمشاركة المقاومة الشعبية، تمكنت من تحقيق مكاسب ميدانية في الريف الغربي، وأجبرت مسلحي الحوثيين على الانسحاب من عدد من المواقع والتراجع نحو خطوط تمركزهم الخلفية.

وأوضح البحر، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الحكومية نجحت في تأمين جبل الأسود الاستراتيجي والمرتفعات المحيطة به، بالتزامن مع استمرار عمليات التقدم في عدد من المناطق، من بينها عزلة السماح بمديرية المواسط، وعزلة الصراري التابعة لمديرية المسراخ.

القوات الحكومية المدعومة بالمقاومة الشعبية

وأضاف أن العمليات العسكرية أسفرت عن استكمال السيطرة على أطراف مديرية مشرعة وحدنان، مشيرًا إلى أن المديرية أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات الحكومية المدعومة بالمقاومة الشعبية والمساندة المحلية.

وفي سياق متصل، لفت المسؤول العسكري اليمني إلى استمرار المواجهات والاشتباكات في عزلة الأقروض وجبهة كحلان، الواقعة جنوب شرقي جبل صبر، موضحًا أن العمليات الميدانية لا تزال متواصلة في تلك المناطق.

وأكد البحر أن القوات الحكومية تعمل على تعزيز مواقعها وتثبيت سيطرتها على المناطق التي أعلنت استعادتها، بالتوازي مع مواصلة الضغط العسكري لدفع الحوثيين إلى التراجع نحو مناطق أبعد عن خطوط الاشتباك.

وأشار إلى استمرار استهداف تجمعات ومواقع تمركز الحوثيين بالقصف المدفعي، بما في ذلك المواقع الواقعة خلف خطوط المواجهة، في إطار العمليات العسكرية الجارية بمحافظة تعز.