عمرو أديب: رحيل نتنياهو عن المشهد السياسي الإسرائيلي.. ومصر تتنفس الصعداء بعد التخلص من الأسوأ

قال الإعلامي عمرو أديب إن بنيامين نتنياهو رحل عن المشهد السياسي الإسرائيلي، موضحًا أن الرئيس الإسرائيلي كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرًا أن عصر نتنياهو يبدو أنه انتهى، وإن كان لا يعلم ما إذا كان ذلك نهائيًا أم مؤقتًا.

وأضاف أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن ما يحدث في إسرائيل يهم مصر بحكم الجوار الجغرافي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تظل العدو التقليدي لمصر، وأن المرحلة الحالية تفرض المفاضلة بين السيئ والأسوأ.

وأوضح أن مصر تخلصت من الأسوأ، وستتعامل مع السيء، معتبرًا أن وجود حكومة على الحدود المصرية تفكر بطريقة مختلفة عن حالة الهوس والجنون التي كانت سائدة في السابق يُعد أمرًا جيدًا لمصر.

وأشار إلى أن آيزنكوت سبق له تولي منصب رئيس الأركان، وأن نجله قُتل، لافتًا إلى أن استمرار التوسع والقتل الإسرائيليين؛ يظل أمرًا واردًا.

وشدد أديب على أن الاختيار بين السيء والأسوأ؛ يجعل مصر تتنفس الصعداء قليلًا، معربًا عن أمله في ألا يعود نتنياهو إلى الحكم خلال الأيام المقبلة.

وتابع عمرو أديب: «سنستمتع بالشماتة الشديدة في هذا المجرم، ونستمتع برؤيته يتم إهانته وعزله وتعذيبه ومحاكمته والتخلص منه تمامًا في التاريخ».

وأكد أن ذلك لا يعني أن آيزنكوت أفضل كثيرًا، قائلًا إن الاحتلال يظل احتلالًا، وإسرائيل تظل إسرائيل.

ولفت إلى أن مصر ستواصل التعامل مع التطورات، لكنها تتخلص اليوم من مجرم، داعيًا الله أن يستمر هذا الوضع.